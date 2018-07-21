  • BIST 94.082
  • Altın 189,916
  • Dolar 4,7932
  • Euro 5,6125
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C

Yanimahalle Belediyesi'nin düzenlediği “Açık Hava Sinema Günleri” başlıyor

»
Yanimahalle Belediyesi'nin düzenlediği “Açık Hava Sinema Günleri” başlıyor
Her yaz vatandaşlara açık havada sinema keyfi yaşatan Yenimahalle Belediyesi, bu yaz da Yenimahallelileri “Açık Hava Sinema Günleri”nde buluşturuyor.

23 Temmuz Pazartesi günü Batıkent Ergazi Pazar Yeri’nde start alacak gösterimlerde, gişe rekorları kırmış filmler sinemaseverlerle buluşacak.

20 noktada film gösterimi olacak

Yenimahalle Merkez, Ergazi, Beştepeler, Gazi Mahallesi, Şentepe, Demetevler, Çamlıca, Susuz ve Varlık başta olmak üzere toplamda 20 noktada gerçekleşecek olan Sinema Günleri’nde, Yavuz Turgul ve Şener Şen’in beğenilen filmi Yol Ayrımı, Murat Boz ve Burak Özçivit’in gişe rekorları kıran “Kardeşim Benim” ve “Çanakkale Son Mektup” filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Fethi Yaşar’dan vatandaşlara davet

Sinema gösterimi öncesi minikler için eğlence ve animasyon programlarının da yer alacağı açık hava sinema keyfi, 9 Eylül Pazar günü son gösterimiyle bitecek.

Yenimahallelileri açık havada sinema filmi izlemeye davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımızı yaz akşamlarında aileleri ile birlikte sinema gösterimine davet ediyorum. Açık havada birlik ve beraberlik içinde sinema filmi seyretmenin tadını tüm Yenimahalleli hemşerilerimin yaşamasını istiyoruz” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi’nin 20 Temmuz- 9 Eylül tarihleri arası düzenleyeceği açık hava sinema akşamları başlıyor13 Temmuz 2018 Cuma 10:02
  • Yenimahalle Sokak Festivali 17- 22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek12 Temmuz 2018 Perşembe 11:10
  • Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinlikleri Dikmen ve Çayyolu’nda “Aile Arasında” filmi ile başladı12 Temmuz 2018 Perşembe 11:05
  • Çankaya Belediyesi, Açık Hava Sinema Etkinlikleri başlıyor06 Temmuz 2018 Cuma 10:34
  • Müzik dehası Deniz Karataş, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık İlkokulu’nu burslu kazandı04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:14
  • 2 Temmuz Madımak Katliamı’nın 25. yıl dönümünün anması Çankaya’da “Hasret Türkü Müzikali” ile gerçekleşti02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:26
  • "5. Foto Safari Yarışması" sonuçları açıklandı29 Haziran 2018 Cuma 10:48
  • YENİMEK Fotoğraf Sergisi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda Açıldı28 Haziran 2018 Perşembe 11:05
  • Dikmen Hanımlar Lokali üyeleri, "2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi El Sanatları Yıl Sonu Sergisi" düzenledi28 Haziran 2018 Perşembe 10:58
  • Mamak Kültür Merkezi’nde 2 yıllık eğitimin ardından Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği kursiyerleri mezun oldu28 Haziran 2018 Perşembe 10:09
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim