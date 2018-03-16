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Yargıtay’ın kuruluşunun 150’inci yılı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde coşkuyla kutlandı

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Yargıtay’ın kuruluşunun 150’inci yılı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde coşkuyla kutlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde Yargıtay üyelerine özel bir konser verdi.

Yargıtay’ın kuruluşunun 150’inci yılı etkinlikleri kapsamında Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserde Yeryüzünde Türkçe konuşulan tüm bölgelerin geleneksel müzikleri dinleyicilere doyumsuz anlar yaşattı.

Türk Dünyası’ndan esintiler

Abdullah Alper Kurbani’nin yönetiminde faaliyetlerini sürdüren topluluk, programa Çanakkale Türküsü ile başladı. Konserin ilerleyen dakikalarında Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Uygur, Başkordistan, Çuvaşistan, Hakasya, Saha-Yakutistan, Tıva, Tataristan, Azerbaycan, Karaçay, Kırım, Gagauzya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kerkük, Bosna-Hersek, Makedonya gibi Türk dünyası ülkelerden eserler seslendirdi.

Birbirinden güzel ezgilerin yankılandığı konserde, Gökçe Küçükbakar, Ali Şar ve Fatih Ahmed Tektemur da danslarıyla büyüledi.

Alkışlarla sahneye eşlik eden Yargıtay üyeleri yaklaşık 2 saat süren konserle unutulmaz bir gece yaşadı.

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