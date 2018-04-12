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Yaşam aktüel programı Müge Anlı ile Tatlı Sert zirvedeki yerini korudu

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İrem Subaşı

Gündüz kuşağında yayınlanan programlar arasında geçtiğimiz ay yazılı basında hakkında en fazla haber çıkan yaşam aktüel programı Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu. Medya Takip Ajansı Interpress’in Mart ayında medyada yapmış olduğu incelemeye göre, başarılı televizyoncu Müge Anlı’nın yapım ve sunuculuğunu yaptığı Müge Anlı ile Tatlı Sert ile ilgili geçtiğimiz ay yazılı basına 102 haber yansıdığı belirlendi.

Televizyon programlarının yazılı basında çıkan haber yansımalarının incelenmesiyle oluşan listenin ikinci sırasında ağırladığı ünlü konuklarıyla yapmış olduğu sohbetlerle öne çıkan Seda Sayan’la yer alırken program ile ilgili geçen ay yazılı basında 35 haber çıktığı tespit edildi.

Sağlıktan, temizliğe, yemek tariflerinden ilginç yaşam hikayelerine kadar bir çok konunun işlendiği “Zahide Yetiş’le” listede üçüncü sırada yer alırken Zahide Yetiş’in sunduğu program hakkında yazılı basında 25 haber yer aldığı görüldü.

Medyada gündüz kuşağının öne çıkan diğer programlarının ise sırasıyla Sizi Böyle Alalım, İyi Bak Kendine, Balçiçek ile Olay Yeri, Esra Erol’da, İnsanlık Hali, Açelya ile Gülümse Hayat ve Benden Söylemesi olarak öne çıktığı tespit edildi. 

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