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ANKARA BÜYÜKŞEHİR YAZ KAMPLARI EĞLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başarılı öğrencileri Akçay ve Akçakoca’da bulunan tatil kamplarında misafir ediyor. Ankara büyükşehir belediyesi haberleri

Yaşam 21.07.2019, 08:59 Emir Yılmaz
ANKARA BÜYÜKŞEHİR YAZ KAMPLARI EĞLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

BÜYÜKŞEHİR YAZ KAMPLARI EĞLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başarılı öğrencileri Akçay ve Akçakoca’da bulunan tatil kamplarında misafir ediyor.

Ücretsiz kamp tatilinde birçok aktivite ve programa katılan öğrenciler, hem gönüllerince eğleniyor hem de sosyalleşiyor.

 

GÜVENLİ VE TEMİZ ORTAM

         Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından birer haftalık olarak düzenlenen tatil kamplarında ilk kafile 350 kişiyle yola çıktı.    

         Akçay’da 230, Akçakoca’da 120 öğrenci temiz ve güvenli ortamda tatil yapma imkanı bulurken, eğitmenler eşliğinde kültür ve tarih gezilerine de katıldı.

         Bir hafta boyunca eğlenen, stres atan, sportif aktivitelerle ve oyunlarla denizin keyfini çıkartan öğrenciler, düzenlenen yarışmalarla da tatilin keyfini çıkardı. Futbol, basketbol, voleybol, satranç ve bilardo turnuvalarına katılarak yarışan öğrenciler, akşamları düzenlenen şenliklerde ise yeteneklerini sergiledi.

 

DOLU DOLU YAZ KAMPLARI

         Büyükşehir Belediyesi yaz kamplarına katılan kız ve erkek öğrenciler ayrı gruplar halinde dolu dolu bir hafta geçirirken, Çanakkale Şehitliği, Gelibolu ve burada bulunan müzeleri gezerek tarihi yerleri keşfetme fırsatı da buluyor.

          Öğrencilerden sonra Büyükşehir Akçakoca ve Akçay Yaz Kampları, engelli ve yaşlı vatandaşları ağırlamaya başlayacak.

BÜYÜKŞEHİR YAZ KAMPLARI EĞLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

BÜYÜKŞEHİR YAZ KAMPLARI EĞLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

BÜYÜKŞEHİR YAZ KAMPLARI EĞLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

#buyuksehir belediyesi #ankara büyükşehir belediyesi haberleri #ankara büyükşehir belediyesi duyurular #ankara büyükşehir belediyesi etkinlikleri 2019 #Ankarada tatil kampları için başvurular başladı
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