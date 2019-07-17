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Ankara Hava Durumu

Ankara başkentimiz olması, Türkiye’nin ikinci büyükşehri olması bakımından oldukça önemlidir. Sosyal, kültürel ve özellikle devlet işlerinin yürütülmesi Ankara

Yaşam 16.07.2019, 17:34 16.07.2019, 17:57 Tuğçe Hanım
Ankara Hava Durumu

Ankara Hava Durumu

Ankara başkentimiz olması da Türkiye’nin ikinci büyükşehri olması bakımından oldukça önemlidir. Sosyal, kültürel ve özellikle devlet işlerinin yürütülmesi noktasında Ankara oldukça büyük bir öneme sahip. Başkent olmasının verdiği ağırlıkla birlikte yaşayan insan sayısı da oldukça fazla olan şehirde birçok üniversite de bulunmaktadır. Ankara iklimi karasal iklimdir. Bu iklimde sıcaklıklar yazın fazla kışın ise karlı olarak kendisini göstermektedir. Özellikle Ankara iklim olarak büyük bir alanı kapladığı için günlük yaşam içerisinde yağmur ve kar gibi hava muhalefetine yol açacak olaylar da yaşanmaktadır. Bu sebeple Ankara hava durumu özellikle Ankaralılar için oldukça büyük önem arz ediyor. Evine, işine veya okuluna gidecek herkesin Ankara’da hava durumuna bakması önemlidir.

Hava durumu için en iyi çözümleri sunan havadurumu15gunluk.org son yıllarda artan hava durumu izleme ve takip etme talebini en iyi şekilde yerine getiriyor. Sorunsuz ve hızlı bir altyapıyla şehirde yaşanan tüm doğa veya afet olaylarından haberdar olabilirsiniz. Bunun yanında hava sıcaklığının dışında yağmur şiddeti, yağmurun yağabilme ihtimali, kış aylarında don ve kar yağma ihtimallerinin de sitede yer aldığını söylemek mümkün. Özellikle sitenin kullanıcı deneyimi üst düzeydedir. Hem harita üzerinden hem de site içerisindeki şehir listesinden Ankara’yı seçerek tüm bilgilere hızlıca ulaşmak mümkündür. Genel anlamda başarılı tahminler yürüten devlet kurumu olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm hava durumu bilgilerini sağlamaktadır.

Hava durumuna bakarak günlük hayatında yapması gerekenleri yapan pek çok kişi var. Özellikle Ankara gibi bir büyükşehirde bu oran daha da fazla oluyor. Hava durumu Ankara için büyük önem teşkil ettiğinden hızlı bir şekilde bu bilgiyi de almak önemlidir. İnternet sitemizi yer imlerinize ekleyebilir, akıllı telefonlarınızda menünüze buton olarak da ekleyebilirsiniz. Bunun yanında sosyal medya hesaplarından da acil durum ve uyarıları takip edebilirsiniz. Bu şekilde en hızlı bilgiye ulaşmanız artık mümkün.

#ankara hava durumu #hava durumu #ankara
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5. Malatyaspor 34 47
6. Fenerbahçe 34 46
7. Antalyaspor 34 45
8. Konyaspor 34 44
9. Alanyaspor 34 44
10. Kayserispor 34 41
11. Çaykur Rizespor 34 41
12. Sivasspor 34 41
13. Ankaragücü 34 40
14. Kasımpaşa 34 39
15. Göztepe 34 38
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Takımlar O P
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3. Hatayspor 34 67
4. Osmanlıspor 34 62
5. Gazişehir Gaziantep 34 59
6. Adana Demirspor 34 58
7. Altınordu 34 57
8. Ümraniye 34 53
9. Boluspor 34 49
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11. İstanbulspor 34 43
12. Adanaspor 34 37
13. Giresunspor 34 36
14. Eskişehirspor 34 35
15. Balıkesirspor 34 34
16. Afjet Afyonspor 34 30
17. Elazığspor 34 25
18. Karabükspor 34 0
Takımlar O P
1. Man City 38 98
2. Liverpool 38 97
3. Chelsea 38 72
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 70
6. M. United 38 66
7. Wolverhampton 38 57
8. Everton 38 54
9. Leicester City 38 52
10. West Ham 38 52
11. Watford 38 50
12. Crystal Palace 38 49
13. Newcastle 38 45
14. Bournemouth 38 45
15. Burnley 38 40
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3. Real Madrid 38 68
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