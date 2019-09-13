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Ankara Optimum'da "Garaj Günleri" başladı
Ankara Optimum, Garaj Günleri ile sevilen markaların birbirinden şık ve uygun fiyatlı ürünlerini alışveriş tutkunlarının beğenisine sunuyor.
Yaşam 13.09.2019, 11:07 Ramazan Durmuş
Ankara Optimum, Garaj Günleri ile sevilen markaların birbirinden şık ve uygun fiyatlı ürünlerini alışveriş tutkunlarının beğenisine sunuyor.
Garaj Günleri, 29 Eylül tarihine kadar Ankara Optimum otopark katında alışveriş keyfini ikiye katlayacak.
Yerli ve yabancı marka karmasının bir arada bulunduğu Ankara Optimum Alışveriş Merkezi, ‘Garaj Günleri’ kapsamında, ünlü markaları avantajlı fiyatlarla ziyaretçileriyle buluşturuyor.
Ankara Optimum, Garaj Günleri kapsamında Penti, Bernardo, Taç, Piserro, Pierre Cardin, U.S Polo, Pierre Cardin, D'S Damat, Centone ve DKS gibi yerli ve yabancı markaların en beğenilen tasarımları alışverişseverlerle buluşturacak.
Ziyaretçilerin birbirinden farklı ve uygun fiyatlı ürünleri bulabilecekleri Garaj Günleri, Ankara Optimum otopark katında yer alıyor.
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|3
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|7
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|5
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|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
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|3
|3
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|3
|3
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|3
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
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|3
|7
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|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
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|3
|5
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|3
|4
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|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
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|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
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