Ankara Yüzme Havuzları | Ankara Havuz Rehberi | Ankara Aquaparkları

Ankara Yüzme Havuzları

Yaz ayının gelmesiyle binlerce kişi yaz tatili geçirmek için plajlara akın etmektedir. İş yerinden izin alamayanlar ve denize uzak bölgelerde yaşayan kişilerse çareyi yüzme havuzlarında almaktadır. Geçtiğimiz aylarda birçok yeni yüzme havuzunun da aralarına dâhil olduğu Ankara yüzme havuzları , Ankaralı vatandaşların sıcaklarda yardımına koşuyor. Ankara’nın birçok farklı bölgesinde faaliyetlerine geçtiğimiz aylarda başlayan yüzme havuzları ve Ankara Aquaparklar , hafta boyunca birçok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Sayısız havuz partisinin ve yaz etkinliğinin de gerçekleştirildiği Ankara yüzme havuzları sıcaklardan bunalan Ankaralı vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Türkiye’nin başkenti Ankara’da yaşan vatandaşların serinlemek için tercih edebilecekleri alternatifleri arasında ilk sırada Ankara’daki yüzme havuzları gelmektedir. Özel yüzme havuzlarının yanı sıra Ankara’nın birçok farklı ilçesinde Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait yüzme havuzları da haftanın her günü ziyaretçi akınına uğramakta. Yoğun talebi karşılamak için Ankara ve merkez ilçelerin yanı sıra Ankara’nın ön gelen diğer ilçelerinde de yeni yüzme havuzu projelerinin faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

Ankara yüzme havuzu giriş ücretleri , havuz özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Ankara belediye yüzme havuzlarına giriş ücretleri her vatandaşın rahatlıkla yararlanabilmesi için oldukça makul seviyelerde tutulmaktadır. Ankara’nın sıcaklarından bunalan ve kısa süreli ferahlamak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği yüzme havuzlarının, yaz sonuna kadar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesi beklenmektedir.

Ankara Aquaparkları

Ankara’nın birçok farklı bölgesinde hizmet veren aquaparklar, yaz aylarında yoğun taleple karşı karşıya kalmaktadır. Yaz tatili yapmak için fırsat bulamayanların tatil ihtiyaçlarını karşılamak ve sıcaklardan kısa süreliğine kaçınmak isteyen Ankaralı vatandaşlar, sıcakların bastırmasının ardından Ankara aquaparkları ve yüzme havuzlarına akın ettiler.

Ankara’da hemen hemen tüm merkezi noktalarda aktif olarak hizmet veren aquaparklar, uygun giriş ücretleri ve birbirinden farklı etkinliklerle de vatandaşların, uğrak noktaları arasında yer almaktadır. Ankara aquapark rehberi sayesinde size en yakın yüzme havuzu ve aquaparkı ziyaret edebilirsiniz.

Ankara Waterpark Çankaya Aquapark Yüzme Havuzları Fiyatı

Keçiören Belediyesi Aktepe Aquapark ve Yüzme Havuzu

Ankara aquaparkların listesi ;

Waterpark Çankaya Aquapark – Ankara/ Çankaya

AnkTalya Aqu Park Yüzme Havuzu – Ankara/ Yenimahalle

Clup Watercity Aquapark – Ankara/ Gölbaşı

Sincan Termal Aquapark – Ankara/ Sincan

Büyük Anadolu Hotel’s Aquapark – Ankara/ Akyurt

Ankaralı vatandaşların en çok ziyaret ettiği aquapark yüzme havuzları arasında yer almaktadır. Aquaparkların yanı sıra birçok özel ve kamusal yüzme havuzları da yaz ayları boyunca vatandaşlara hizmet vermektedir.

Ankara’nın hemen hemen tüm bölgesinde, aquapark ve yüzme havuzu bulunmaktadır. Yaz aylarında vatandaşların serinleme ihtiyacını gidermeleri için Anakara havuzlar ve aquaparkları yaz bitimine kadar sık sık ziyaret edeceği düşünülmektedir.

Ankara Gölbaşı Yüzme Havuzları ve Aquparklar

Ankara’nın merkez birçok ilçesinde kapalı ve açık yüzme havuzu her yıl yaz aylarında tam kapasiteye ulaşmaktadır. Ankara’nın sıcağından uzaklaşmak ve kısa süreli bir tatil geçirmek isteyen kişiler için Gölbaşı, Ankaralıların en büyük alternatifleri arasında yer alamaktadır.

Ankara’ya 20 km uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle henüz keşfedilememiş olan Gölbaşı, yaz aylarında Ankaralıların yoğun ziyaretiyle karşılaşmaktadır. Özellikle yakın bölgelerden kısa süreli ziyaretçi akınına uğrayan ilçede, yüzme havuzları ve baraj gölleri uzun süreli tatil yapamayanların uğrak noktaları arasında yer almaktadır.

Gölbaşı aquapark yüzme havuzları fiyatları ve farklı birçok etkinlikle, Ankaralılar başta olmak üzere çevre illerden ve ilçelerden birçok kişinin ziyaret ettiği noktalar arasında yer almaktadır. Gölbaşı aquapark yüzme havuzları listesi;

Gölbaşı The Life Park Yüzme Havuzu

Gölbaşı Gold & Garden Aquapark

Gölbaşı Club Bonjour

Hafta sonunu kısa bir tatille geçirmek isteyen vatandaşlar için oldukça cazip fırsatlar sunmaktadır. Aynı zamanda Ankara’nın Gölbaşı ilçesi doğal güzellikleriyle de yaz aylarında kısa süreli tatiller için oldukça keyifli bir noktadır. Ankara Gölbaşı yüzme havuzu Ankara’nın bunaltıcı havasından kaçmak isteyen vatandaşların en önemli uğrak noktalarından biridir.

Ankara Aquapark Giriş Ücretleri

Ankara’nın farklı noktalarında hizmet veren aqupark ve yüzme havuzları yaz ayları için birçok farklı kampanya yaparak, vatandaşların yaz aylarında tatil ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflemektedir. Ankara aquapark aile günleri ve üyelik fırsatlarıyla da ailenizle serinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Farklı büyüklüğe ve etkinliğe ev sahipliği yapan aquaparklar farklı giriş ücretleri talep edebilmektedir. Tamamen işletmenin inisiyatifine bağlı olarak belirlenen ücretler özellikle belirli günlerde yükselip, azalabilmektedir.

Ankara en iyi yüzme havuzları ve aquaparklar yaz ayları boyunca hizmet verecektir. Kışın spor amaçlı olarak Ankara kapalı yüzme havuzlarını tercih ederek, yaz kış yüzme keyfinin tadına varabilirsiniz.

Ankara Belediye Yüzme Havuzları

Temmuz ayı boyunca hava sıcaklıklarının sürekli artmasından dolayı özellikle tatile gidemeyen vatandaşlar bulundukları bölgelerdeki yüzme havuzlarına yöneldiler. Özellikle Ankara gibi metropol şehirlerde serinlemek için çok az alanın bulunması, vatandaşların aquapark ve yüzme havuzlarını tercih etmesindeki en büyük nedenlerden biridir.

Ankara özel aquaparkların yanı sıra birçok ilçe belediyesinin hizmete sunduğu sayısız yüzme havuzu bulunmaktadır. Ankara belediye yüzme havuzları , oldukça düşük ücretlerle vatandaşlara hizmet vermektedir. Ankara’nın bunaltıcı sıcaklarından uzaklaşmak isteyenlerin Ağustos sonuna kadar Ankara aquapark ve yüzme havuzlarına yoğun ilgi göstermesi beklenmektedir.

Keçiören Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi Yüzme Havuzu

Keçiören Belediyesi Kalaba Yüzme Havuzu ve Aquapark

Ankara Çiçektepe Waterpark Yapracık Aquapark Yüzme Havuzları

Ankara Etimesgut Turkuaz Spor Kompleksi Yüzme Havuzu

Ankara KahramanKazan Belediyesi Yüzme Havuzu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Yüzme Havuzu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Aile Yaşam Merkezi Yüzme Havuzu

Ankara Eryaman TOHM Olimpik Yüzme Havuzu