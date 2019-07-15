Son Dakika
Bugün Neler Yaşandı -15 Temmuz 2019 2019 Günün Özeti
S-400 teslimatında 8. uçak Ankara’ya geldi
Ankara'ya şehit ateş düştü
Pençe Harekatı'nda toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara Yüzme Havuzları | Ankara Havuz Rehberi | Ankara Aquaparkları
"Allah bizden korku hissini alıp tankların üzerine yürüme cesareti verdi"
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kabusa dönen orman yangını söndürüldü
Bugün Neler Yaşandı, 13.07.2019 2019 Günün Özeti
Prof. Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ: “Hedef Sağlıklı Mikrobiyota”

Ankara Yüzme Havuzları | Ankara Havuz Rehberi | Ankara Aquaparkları

Ankara Yüzme Havuzları, Ankara Havuz Rehberi, Ankara Havuzlar, Ankara Aquaparkları, Ankara Gölbaşı Yüzme Havuzları ve Aquparklar,Ankara Aquapark Giriş Ücretleri

Yaşam 14.07.2019, 11:38 14.07.2019, 11:53 Emir Yılmaz
Ankara Yüzme Havuzları | Ankara Havuz Rehberi | Ankara Aquaparkları

Ankara Yüzme Havuzları

Yaz ayının gelmesiyle binlerce kişi yaz tatili geçirmek için plajlara akın etmektedir. İş yerinden izin alamayanlar ve denize uzak bölgelerde yaşayan kişilerse çareyi yüzme havuzlarında almaktadır. Geçtiğimiz aylarda birçok yeni yüzme havuzunun da aralarına dâhil olduğu Ankara yüzme havuzları, Ankaralı vatandaşların sıcaklarda yardımına koşuyor. Ankara’nın birçok farklı bölgesinde faaliyetlerine geçtiğimiz aylarda başlayan yüzme havuzları ve Ankara Aquaparklar, hafta boyunca birçok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Sayısız havuz partisinin ve yaz etkinliğinin de gerçekleştirildiği Ankara yüzme havuzları sıcaklardan bunalan Ankaralı vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Türkiye’nin başkenti Ankara’da yaşan vatandaşların serinlemek için tercih edebilecekleri alternatifleri arasında ilk sırada Ankara’daki yüzme havuzları gelmektedir. Özel yüzme havuzlarının yanı sıra Ankara’nın birçok farklı ilçesinde Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait yüzme havuzları da haftanın her günü ziyaretçi akınına uğramakta. Yoğun talebi karşılamak için Ankara ve merkez ilçelerin yanı sıra Ankara’nın ön gelen diğer ilçelerinde de yeni yüzme havuzu projelerinin faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

Ankara yüzme havuzu giriş ücretleri, havuz özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Ankara belediye yüzme havuzlarına giriş ücretleri her vatandaşın rahatlıkla yararlanabilmesi için oldukça makul seviyelerde tutulmaktadır. Ankara’nın sıcaklarından bunalan ve kısa süreli ferahlamak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği yüzme havuzlarının, yaz sonuna kadar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesi beklenmektedir.

Ankara Aquaparkları

Ankara’nın birçok farklı bölgesinde hizmet veren aquaparklar, yaz aylarında yoğun taleple karşı karşıya kalmaktadır. Yaz tatili yapmak için fırsat bulamayanların tatil ihtiyaçlarını karşılamak ve sıcaklardan kısa süreliğine kaçınmak isteyen Ankaralı vatandaşlar, sıcakların bastırmasının ardından Ankara aquaparkları ve yüzme havuzlarına akın ettiler.

Ankara’da hemen hemen tüm merkezi noktalarda aktif olarak hizmet veren aquaparklar, uygun giriş ücretleri ve birbirinden farklı etkinliklerle de vatandaşların, uğrak noktaları arasında yer almaktadır. Ankara aquapark rehberi sayesinde size en yakın yüzme havuzu ve aquaparkı ziyaret edebilirsiniz.

Ankara Waterpark Çankaya Aquapark Yüzme Havuzları Fiyatı
Keçiören Belediyesi Aktepe Aquapark ve Yüzme Havuzu

Ankara aquaparkların listesi;

  • Waterpark Çankaya Aquapark – Ankara/ Çankaya
  • AnkTalya Aqu Park Yüzme Havuzu – Ankara/ Yenimahalle
  • Clup Watercity Aquapark – Ankara/ Gölbaşı
  • Sincan Termal Aquapark – Ankara/ Sincan
  • Büyük Anadolu Hotel’s Aquapark – Ankara/ Akyurt

Ankaralı vatandaşların en çok ziyaret ettiği aquapark yüzme havuzları arasında yer almaktadır. Aquaparkların yanı sıra birçok özel ve kamusal yüzme havuzları da yaz ayları boyunca vatandaşlara hizmet vermektedir.

Ankara’nın hemen hemen tüm bölgesinde, aquapark ve yüzme havuzu bulunmaktadır. Yaz aylarında vatandaşların serinleme ihtiyacını gidermeleri için Anakara havuzlar ve aquaparkları yaz bitimine kadar sık sık ziyaret edeceği düşünülmektedir.

Ankara Gölbaşı Yüzme Havuzları ve Aquparklar

Ankara’nın merkez birçok ilçesinde kapalı ve açık yüzme havuzu her yıl yaz aylarında tam kapasiteye ulaşmaktadır. Ankara’nın sıcağından uzaklaşmak ve kısa süreli bir tatil geçirmek isteyen kişiler için Gölbaşı, Ankaralıların en büyük alternatifleri arasında yer alamaktadır.

Ankara’ya 20 km uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle henüz keşfedilememiş olan Gölbaşı, yaz aylarında Ankaralıların yoğun ziyaretiyle karşılaşmaktadır. Özellikle yakın bölgelerden kısa süreli ziyaretçi akınına uğrayan ilçede, yüzme havuzları ve baraj gölleri uzun süreli tatil yapamayanların uğrak noktaları arasında yer almaktadır.

Gölbaşı aquapark yüzme havuzları fiyatları ve farklı birçok etkinlikle, Ankaralılar başta olmak üzere çevre illerden ve ilçelerden birçok kişinin ziyaret ettiği noktalar arasında yer almaktadır. Gölbaşı aquapark yüzme havuzları listesi;

  • Gölbaşı The Life Park Yüzme Havuzu
  • Gölbaşı Gold & Garden Aquapark
  • Gölbaşı Club Bonjour

Hafta sonunu kısa bir tatille geçirmek isteyen vatandaşlar için oldukça cazip fırsatlar sunmaktadır. Aynı zamanda Ankara’nın Gölbaşı ilçesi doğal güzellikleriyle de yaz aylarında kısa süreli tatiller için oldukça keyifli bir noktadır. Ankara Gölbaşı yüzme havuzu Ankara’nın bunaltıcı havasından kaçmak isteyen vatandaşların en önemli uğrak noktalarından biridir.

Ankara Aquapark Giriş Ücretleri

Ankara’nın farklı noktalarında hizmet veren aqupark ve yüzme havuzları yaz ayları için birçok farklı kampanya yaparak, vatandaşların yaz aylarında tatil ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflemektedir. Ankara aquapark aile günleri ve üyelik fırsatlarıyla da ailenizle serinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Farklı büyüklüğe ve etkinliğe ev sahipliği yapan aquaparklar farklı giriş ücretleri talep edebilmektedir. Tamamen işletmenin inisiyatifine bağlı olarak belirlenen ücretler özellikle belirli günlerde yükselip, azalabilmektedir.

Ankara en iyi yüzme havuzları ve aquaparklar yaz ayları boyunca hizmet verecektir. Kışın spor amaçlı olarak Ankara kapalı yüzme havuzlarını tercih ederek, yaz kış yüzme keyfinin tadına varabilirsiniz.

Ankara Belediye Yüzme Havuzları

Temmuz ayı boyunca hava sıcaklıklarının sürekli artmasından dolayı özellikle tatile gidemeyen vatandaşlar bulundukları bölgelerdeki yüzme havuzlarına yöneldiler. Özellikle Ankara gibi metropol şehirlerde serinlemek için çok az alanın bulunması, vatandaşların aquapark ve yüzme havuzlarını tercih etmesindeki en büyük nedenlerden biridir.

Ankara özel aquaparkların yanı sıra birçok ilçe belediyesinin hizmete sunduğu sayısız yüzme havuzu bulunmaktadır. Ankara belediye yüzme havuzları, oldukça düşük ücretlerle vatandaşlara hizmet vermektedir. Ankara’nın bunaltıcı sıcaklarından uzaklaşmak isteyenlerin Ağustos sonuna kadar Ankara aquapark ve yüzme havuzlarına yoğun ilgi göstermesi beklenmektedir.  

Keçiören Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi Yüzme Havuzu
Keçiören Belediyesi Kalaba Yüzme Havuzu ve Aquapark
Ankara Çiçektepe Waterpark Yapracık Aquapark Yüzme Havuzları 
Ankara Etimesgut Turkuaz Spor Kompleksi Yüzme Havuzu
Ankara KahramanKazan Belediyesi Yüzme Havuzu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Yüzme Havuzu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Aile Yaşam Merkezi Yüzme Havuzu
Ankara Eryaman TOHM Olimpik Yüzme Havuzu

#Ankara Havuz Rehberi #Ankara Havuzlar #Ankara Aquaparkları #Ankara Gölbaşı Yüzme Havuzları ve Aquparklar #Ankara Aquapark Giriş Ücretleri #Ankara Belediye Yüzme Havuzları #Ankara Keçiören Belediyesi Yüzme Havuzları
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Temmuz 2019
İmsak 03:35
Güneş 05:25
Öğle 13:00
İkindi 16:56
Akşam 20:24
Yatsı 22:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 69
2. Başakşehir 34 67
3. Beşiktaş 34 65
4. Trabzonspor 34 63
5. Malatyaspor 34 47
6. Fenerbahçe 34 46
7. Antalyaspor 34 45
8. Konyaspor 34 44
9. Alanyaspor 34 44
10. Kayserispor 34 41
11. Çaykur Rizespor 34 41
12. Sivasspor 34 41
13. Ankaragücü 34 40
14. Kasımpaşa 34 39
15. Göztepe 34 38
16. Bursaspor 34 37
17. Erzurum BB 34 35
18. Akhisar Bld.Spor 34 27
Takımlar O P
1. Denizlispor 34 72
2. Gençlerbirliği 34 70
3. Hatayspor 34 67
4. Osmanlıspor 34 62
5. Gazişehir Gaziantep 34 59
6. Adana Demirspor 34 58
7. Altınordu 34 57
8. Ümraniye 34 53
9. Boluspor 34 49
10. Altay 34 47
11. İstanbulspor 34 43
12. Adanaspor 34 37
13. Giresunspor 34 36
14. Eskişehirspor 34 35
15. Balıkesirspor 34 34
16. Afjet Afyonspor 34 30
17. Elazığspor 34 25
18. Karabükspor 34 0
Takımlar O P
1. Man City 38 98
2. Liverpool 38 97
3. Chelsea 38 72
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 70
6. M. United 38 66
7. Wolverhampton 38 57
8. Everton 38 54
9. Leicester City 38 52
10. West Ham 38 52
11. Watford 38 50
12. Crystal Palace 38 49
13. Newcastle 38 45
14. Bournemouth 38 45
15. Burnley 38 40
16. Southampton 38 39
17. Brighton 38 36
18. Cardiff City 38 34
19. Fulham 38 26
20. Huddersfield 38 16
Takımlar O P
1. Barcelona 38 87
2. Atlético Madrid 38 76
3. Real Madrid 38 68
4. Valencia 38 61
5. Getafe 38 59
6. Sevilla 38 59
7. Espanyol 38 53
8. Athletic Bilbao 38 53
9. Real Sociedad 38 50
10. Real Betis 38 50
11. Deportivo Alaves 38 50
12. Eibar 38 47
13. Leganés 38 45
14. Villarreal 38 44
15. Levante 38 44
16. Real Valladolid 38 41
17. Celta de Vigo 38 41
18. Girona 38 37
19. Huesca 38 33
20. Rayo Vallecano 38 32

Gelişmelerden Haberdar Olun

@