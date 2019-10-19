Birbirinden Farklı Koku Çeşitleriyle Kolonyaları Keşfedin!

Kolonya bayramlarda misafirlere şeker ve çikolatayla beraber sunulan vazgeçilmez ikramlardandır. Aynı zamanda misafir ve hasta ziyaretlerine götürülen hediyelerinde başında gelir. Evlerimizden eksik olmayan kolonya, artık günlük hayatta da yanımızdan ayırmadığımız ürünler arasında yer alır.

Gün içerisinde genellikle ferahlık hissetme ihtiyacı duyarız. Bu sebeple belirli aralıklarla parfüm ve dedorant kullanarak vücut kokumuzu tazeleriz. Özellikle son yıllarda öne çıkan kolonya, günlük yaşantıda sıkça tercih edilen koku ürünleri arasındadır. İlk zamanlarda kolonya denilince akla limon kokusu gelse de günümüzde yüzlerce marka, farklı çeşit geliştirmiştir. Hem el hem de vücut için kullanıma uygundur ve özünü saf bitkilerden alır. Bu alanda geliştirdikleri koku çeşitleriyle ön plana çıkan Rebul, Eyüp Sabri Tuncer sıklıkla tercih edilen markalarındandır.

Rebul

Rebul kolonya markası geliştirdiği Lavanda kokusuyla annelerin doğal bit önleyici ürünü haline gelmiştir.

Rebul ürünleri, farklı kokuları sayesinde kolonya kullanımından öteye geçerek, parfüm amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Rebul parfüm olarak kullanılan koku ürünlerinin içeriğinde bitki özleri bulunmaktadır. Bu sayede kullanıldığı andan itibaren kişide taptaze koku ve ferahlık hissi yaşatır.

Rebul Jasmine, Ice ve Mandarine en çok tercih edilen kolonya çeşitlerinden bir kaçıdır. Çiçeksi koku severler için Jasmine, daha fresh koku için Ice ve Mandarine serilerini denemenizi tavsiye deriz.

Eyüp Sabri Tuncer

Tüm ürünleri doğal içeriğe sahiptir. Özellikle Eyüp Sabri Tuncer şampuan, Zeytinyağı özlü el kremi ve Eyüp Sabri Tuncer diş macunu tavsiye edilen kişisel bakım ürünleri arasında yer alır. Bunun yanı sıra geliştirdikleri limon kokusu formülü ile Türkiye’deki ilk kolonya markasıdır. Eyüp Sabri Tuncer kolonya çeşitlerinden limon, beyaz çay, bodrum mandalinası, ayvalık zeytin çiçeği gibi kokuları ve çeşitli ambalaj yapısı sayesinde günlük yaşantıda tercih edilen ürünlerdendir. Bu kolonya çeşitleri cildi ferahlatırken canlılık hissi de kazandırır.

Eğer sizde cildinizde ferahlık ve tazelik hissi yaşatmak istiyorsanız farklı bitki özleriyle harmanlanan tüm kolonya çeşitlerine Dermokozmetika’dan uygun fiyat, kapıda ödeme ve hediyeni sen seç özellikleriyle hemen sahip olabilirsiniz!