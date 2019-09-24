Bodrum’da eğlenceli partilerin tadını çıkaracağınız mekan!

Bodrum Yarımadası’nın en etkileyici panoramik manzarasına sahip Torba Koyu’nda doğallığı ve lüksü birleştiren Nikki Beach Resort & Spa Bodrum, bu sonbaharda sizleri ‘hayatı kutlamaya’ davet ediyor. Müzik, yemek, eğlence, moda, film ve sanat elementlerini bir araya getiren Nikki Beach, eğlencenin ritmini yüksek enerjili iki partiyle doruğa çıkartıyor.

Almanya’nın efsanevi festivali Octoberfest, Nikki Beach’in özgün eğlence anlayışında hayat buluyor. Nikki Beach Bodrum’un Resident DJ’leri ile günbatımının tadını çıkartırken size özel menülerle Bodrum’da Oktoberfest havasını yaşayın.

Nikki Beach Bodrum’un Resident DJ’lerinin eşsiz performansları ve Nikki Beach’in eğlenceli aktiviteleri ve özel menüleriyle Halloween Party’nin tadını çıkarın. Halloween Party’e özel balkabağı yaratma ve kostüm yarışmalarıyla sürprizleri kaçırmayın.

Kesintisiz eğlence, iyi müzik

Nikki Beach yaşam tarzının özünde yer alan kaliteli müzikle, dünyanın her yerinde misafirlerine kesintisiz eğlenceyi sunuyor. Sürpriz ev sahibi ve konuk DJ’leri, alışılmadık dans şovları ve Türkiye’de örneği bulunmayan parti konseptleri ile misafirlerine keyifli bir tatilvadediyor. Nikki Beach DJ’lerinin hazırladığı play listler, Spotify’da ve Nikki Beach misafirlerine özel hazırlanan CD’lerle de dinleyicileriyle buluşuyor.

Nikki Beach Global Hakkında

Girişimci Jack Penrod müzik, yemek, eğlence, moda, film ve sanat unsurlarını bir araya getirerek ilk lüks beach club konsepti Nikki Beach'i 1998'de dünyaya tanıttı. Bugün 20’inci yılını kutlayan Nikki Beach, 13 beach club, 5 otel ve resort, moda butikleri ve dergiyi de içeren bir yaşam tarzı birimi, özel etkinlikleri ve Nikki Cares adında kar amacı gütmeyen bir 501c3 hayır kurumu ile dünya çapında çok yönlü bir lüks yaşam tarzı ve ağırlama şirketine dönüştü.

Nikki Beach deneyimi yaşayabileceğiniz lokasyonlar: Miami Beach, Florida, ABD; Saint Tropez, Fransa; Saint Barth, Karayipler; Marbella, İspanya; Koh Samui, Tayland; Mallorca, İspanya; Ibiza, İspanya; Porto Heli, Yunanistan; Monte Carlo, Monaco; Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri; Bodrum, Türkiye; Versilia, İtalya; Barbados, Karayipler ve Costa Smeralda, İtalya.

Uluslararası Cannes Film Festivali boyunca Nikki Beach’in pop-up etkinlik alanı bulunmaktadır. Yaz boyunca isePorto Cervo, İtalya’da deniz kıyısında bir pop-up lounge konuklara hizmet vermektedir. Oteller ve Resortlar Grubu’nun; Koh Samui, Tayland; Porto Heli, Yunanistan; Bodrum, Türkiye ve Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nde tesisleri yer alıyor.