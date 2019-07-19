Böyle Dostluk Görülmedi!

Hayvanların İletişimi İnsanlara Örnek Oluyor Hayvanat Bahçesinde Doğaya Aykırı Görüntüler

Ziyaretçilerle hayvanların iç içe olduğu hayvanat bahçesinde prematüre olarak doğan ve içgüdüsel olarak annesi tarafından gömülmek üzereyken son anda kurturulan yavru boz ayı Silva, şimdi sağlıklı olarak Park Of İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Sıcak yaz gününde dondurma yemekten oldukça keyif alan Silva, hayvanat bahçesinin en renkli üyelerinden biri. Çoğunlukla en yakın arkadaşı yavru kaplan Kimbo ile oynayan Silva, hayvanat bahçesinin tüm üyeleriyle gayet iyi anlaşıyor. Dünyanın en sıradışı kuşlarından Mandarin Ördeği, rengârenk tüyleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Her yaştan ziyaretçiye hitap ettiklerini belirten Park of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, “POİ, İstanbul’un en büyük hayvanat bahçesini içerisinde barındırıyor. 60 farklı tür ve 350 canlı bulunan hayvanat bahçesinde çocuklar, doğa ve hayvan sevgisini tadıyor. Hayvanat bahçesimizin sevimli canlılarından olan yavru ayı Silva’yı annesinin pençesinden kurtardık. Şuan 5 aylık, yaklaşık 18 kilo. Kaplanımız da 4 aylık 19 kilo. Yaşlarını dolduran canlılarımızı insanların dokunmasını engelliyoruz. Ancak yılan, kaplan ve ayı gibi henüz yavru olan canlılarımız ziyaretçiler tarafından beslenebiliyor” dedi.