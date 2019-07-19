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Böyle Dostluk Görülmedi!

İstanbul’un ilk en kapsamlı doğa ve yaşam kompleksi olan Park Of İstanbul; Pony club, restoran cafe, yöresel ürünler merkezi, macera parkı, piknik ve mesire alanı gibi birbirinden farklı etkinlik alanlarına ev sahipliği yapıyor.

Yaşam 19.07.2019, 10:35 Tuğçe Hanım
Böyle Dostluk Görülmedi!

Hayvanların İletişimi İnsanlara Örnek Oluyor Hayvanat Bahçesinde Doğaya Aykırı Görüntüler

İstanbul’un en büyük hayvanat bahçesi olma özelliği ile ön plana çıkan POİ, dünyanın dört bir yanından İstanbul’a getirilen 60 farklı tür ile dikkat çekiyor. Yılandan iguanaya ayıdan kaplana kadar 350 canlının yaşadığı hayvanat bahçesi, vahşi doğadaki düşmanlıkların yerine birbiriyle iyi derecede anlaşan dostluklara sahne oluyor. Birarada görmeye alışık olmadığımız canlılar olan iguana, yılan, papağan ve ayının ilginç görüntüleri insanları şaşırtıyor. Kaplanla ayının dostluğu ise görenleri hayrete düşürüyor.

Ziyaretçilerle hayvanların iç içe olduğu hayvanat bahçesinde prematüre olarak doğan ve içgüdüsel olarak annesi tarafından gömülmek üzereyken son anda kurturulan yavru boz ayı Silva, şimdi sağlıklı olarak Park Of İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Sıcak yaz gününde dondurma yemekten oldukça keyif alan Silva, hayvanat bahçesinin en renkli üyelerinden biri. Çoğunlukla en yakın arkadaşı yavru kaplan Kimbo ile oynayan Silva, hayvanat bahçesinin tüm üyeleriyle gayet iyi anlaşıyor. Dünyanın en sıradışı kuşlarından Mandarin Ördeği, rengârenk tüyleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Her yaştan ziyaretçiye hitap ettiklerini belirten Park of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, “POİ, İstanbul’un en büyük hayvanat bahçesini içerisinde barındırıyor. 60 farklı tür ve 350 canlı bulunan hayvanat bahçesinde çocuklar, doğa ve hayvan sevgisini tadıyor. Hayvanat bahçesimizin sevimli canlılarından olan yavru ayı Silva’yı annesinin pençesinden kurtardık. Şuan 5 aylık, yaklaşık 18 kilo. Kaplanımız da 4 aylık 19 kilo. Yaşlarını dolduran canlılarımızı insanların dokunmasını engelliyoruz. Ancak yılan, kaplan ve ayı gibi henüz yavru olan canlılarımız ziyaretçiler tarafından beslenebiliyor” dedi.

#Böyle Dostluk Görülmedi #istanbul #haberler ankara #yaşam #Park Of İstanbul
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