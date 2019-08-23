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Bu Yiyecekleri Yerseniz Kanser Olabilirsiniz!

Sağlığımız üzerinde en büyük etkisi bulunan şey besinlerdir. Son zamanlarda ortaya çıkan sağlıksız besinler paket gıdalar insan sağlığını büyük oranda tehdit ediyor.

Yaşam 23.08.2019, 14:26 23.08.2019, 14:34 Billdrt
Bu Yiyecekleri Yerseniz Kanser Olabilirsiniz!
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, şehirleşme hızının git gide artış göstermesi, çalışan sayısında artış meydana gelmesi, hızlı ve aşırı işlenmiş olan gıdalara talebin geçmiş yıllara kıyasla çok daha büyük artış meydana gelmesine sebebiyet verdiğini belirtti.

Bunun yanı sıra Birleşik Devletler Sağlık Enstitüsü tarafından yayınlanan bir derlemede ise, 2 ila 11 yaş arasındaki çocukların hem yiyecek hem de içecek tercihleri ve isteklerinin televizyon gıda reklamlarından etkilendiğinin görüldüğünün altını çizdi.

Hazır olan cipslerin, asit bulunan şeker bombası içeceklerin ve bunun yanı sıra tatlı - tuzlu olmak üzere A'dan Z'ye tüm hazır atıştırmalıkların hem vitamin hem mineral hem de lif bakımından olması gerekenden çok düşük olduğunu anlatan Tuba Örnek, bu yiyeceklerin kalp hastalıkları başta olmak üzere şeker, tansiyon gibi birçok hastalığın en temelinde yatan gıdalar olduğunu söyledi.

Mide, bağırsak hastalıkları başta olmak üzere Kansere de büyük etki veren söz konusu yiyecekler, bağışıklık sistemini çürütmek için 1 numaralı yiyeceklerdir. Bu sayede vücut dirençsiz kalır ve en ufak şeyde hastalanma süreci başlar. Bağışıklık sisteminin zayıf olması sebebiyle bu hastalıklar insanı çok kötü noktalara taşıyabilir.

Paketli gıda satın alırken etiketinin mutlak suretle okunmasının lazım geldiğini anlatan Örnek, özellikle trans yağ içeren ürünlerin daha çok zararlı olduğunu bu yüzden uzak durulması gerektiğini anlattı. 100 gramında 1,25 gramdan fazla tuz bulunmaması gerektiğini de ifade ederek sıralamaya başladı:

Monosodyumglutamat (MSG), şeker çözeltisi, glukoz şurubu, susuz dekstroz, fruktoz şurubu, mısırşurubu, maltoz şurubu, sodyum metabisülfit ve sodyum sorbat, sitrik asit, benzoik asit ve fosforik asit, aspartam, sakarin gibi maddelerden herhangi biride bulunuyorsa yine uzak durulması gerektiğini sözlerine ekledi. 

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#Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek #sağlıksız beslenme #sağlıksız gıdalar #kanser hastalığı #kanser #yiyecekler #sağlık
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