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Cilo Dağı’ndaki buzullarda snowboard gösterisi

Hakkarili doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, Cilo Dağı’ndaki buzullarda snowboard gösterisi yaptı.

Yaşam 29.07.2019, 19:08 30.07.2019, 09:18
Cilo Dağı’ndaki buzullarda snowboard gösterisi

Hakkarili doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, Cilo Dağı’ndaki buzullarda snowboard gösterisi yaptı.

3 bin 500 rakımlı Cilo Dağı’ndaki buzullar üzerinde snowboard gösterisi yapan Noyan, buzulların büyük bir alana yayıldığını söyledi. Gösteri yapıp bol bol fotoğraf çektiren Noyan, herkesin Cilo Dağı’nı görmesi gerektiğini belirtti.

(İHA)

#Cilo Dağındaki buzullarda snowboard gösterisi
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