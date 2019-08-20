Cizre ve Silopili çocuklara muhteşem tatil fırsatı

Cizreli ve Silopili çocukların yaz tatili yapmaları ve farklı şehirler görüp kültürler tanımaları amacıyla sosyal medya üzerinden bir araya gelen gönüllülerin projesine bu yıl Enuygun.com destek oluyor. Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitesi olan Enuygun.com’un hava ulaşımı sponsorluğunu üstlendiği etkinlikte, hayatlarında ilk kez uçağa binecek olan çocuklar, 24 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihleri arasında İzmir’de unutulmaz bir tatil yapacak.

Her şey 2017 yılında Cizre’de Fatma Çalman’ın Cizreli çocukların hayatlarına dokunmak üzere sosyal medya üzerinden çağrılar yaparak insanları Cizre’ye davet etmesiyle başladı. Bu daveti gören @GezsenAnadoluyu hesabının sahibi Önder Cırık ise çocuklara farklı tecrübeler kazandırma, özgüven aşılama ve güzel bir yaz tatili hediye etme amacıyla onları yaşadıkları bölgenin dışındaki yerlere götürmeyi hedefledi ve sosyal medya üzerinden insanlara bu hedef doğrultusunda destek çağrıları yaptı. Bu çağrıya kulak veren insanlar ve kurumsal firmaların destekleriyle Cizreli ve Silopili çocuklar 3 yazdır unutulmaz tatiller yaşamaya başladı. Üçüncü yılına girecek olan etkinliğin bu yılki hava ulaşımı sponsorluğunu Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitesi olan Enuygun.com üstlendi.

İLK ADRES KAŞ OLDU

Çocukların iki yetişkin eşliğinde yaptıkları tatillerin ilki, 2017 yılında gerçekleşti. AnadoluJet, Alternatif Yaşam Derneği ve bireysel destekçilerin finansal katkıları ile 16 kişilik bir grup, Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Düşler Akademisi’nde muhteşem bir hafta geçirdi. Çocuklara AnadoluJet tarafından indirimli olarak sunulan uçak biletleri, sosyal medyada organize olan bireysel gönüllülerin yapmış olduğu katkılarla satın alındı. 2017 yazında çocuklar çeşitli atölyelere katıldıkları, oyunlar oynadıkları, Kaş ve çevresini bol bol gezdikleri muhteşem bir hafta geçirdi.

ANTALYA'DA UNUTULMAZ TATİL

Etkinliğin ikinci yılında da Cizreli ve Silopili 12 çocuk ve 2 öğretmenleri AnadoluJet, Kaş’ta bulunan Çizgi Film Okulu ve sosyal medyada organize olup bireysel katkı yapanların desteği ile yeniden Kaş’ı görme imkânı buldu. Kaş, Demre ve Kekova çevresini bol bol gezen çocuklar, atölyelere katılıp çizgi film yapım sürecini öğrendiler. Hayatlarında çoğu denizi ilk defa gören çocuklar yüzerek, tekne turları yaparak Kaş ve Kekova koylarını gezip unutulmaz anılar biriktirdi.

BU YILIN ROTASI İZMİR

Çocukların bu yılki adresi ise İzmir olacak. 14 çocuk ve 2 öğretmenden oluşan grup 8 gün boyunca İzmir’de tatil yapacaklar. 24 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihleri arasında olacak programın hava ulaşım sponsorluğunu, Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitesi olan Enuygun.com üstlendi. Hayatlarında ilk kez uçağa binecek olan çocuklar Ankara aktarmalı olarak Mardin’den İzmir’e uçacak. Çocukların İzmir’de konaklama, yerel ulaşım, günlük iaşe giderleri ise her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medyada organize olan insanların katkılarıyla karşılanacak. Mardin uçuşları çok erken olduğu için uçuş öncesi bir gece Mardin’de konaklama giderlerini ise Mardin’de faaliyet gösteren Hacışakiroğku Un Fabrikası üstlendi. Konaklama, atölye çalışmaları, günlük iaşe ve bölge gezileri için, Bergama merkezli Güzel İşler Derneği de etkinliğin Bergama ayağı boyunca destek verecek.

8 GÜN DOPDOLU PROGRAM

Cizre ve Silopili çocukları, İzmir’de sekiz günlük dopdolu bir program bekliyor. Gezinin ilk dört gününü UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Bergama’da geçirecek çocuklar, burada Bergama Müzesi, Bergama Akropolü, Asklepion Şifa Merkezi, Kızıl Avlu Ören Yeri’ni gezecek. Çocuklar ayrıca, tarihi Bergama evleri ile dolu Bergama sokaklarını, Domuz Alanı ile Kozak Yaylası’nı görecek. Bademli’de denize girecek olan çocuklar, Güzel İşler Derneği liderliğinde Bergama ve çevresinde sayısız atölye çalışması ve oyuna katılacak. Bergamalı çocuklarla da bir araya gelecek olan ekip, yaşıtlarıyla birlikte çeşitli oyunlar oynayıp eğlenme fırsatı bulacaklar.

EFES VE SELÇUK ZİYARETİ

Bergama’nın ardından programda Karaburun, Konak, Alsancak, Karşıyaka, Selçuk ve Efes Antik Kenti yer alacak. Karaburun’da bir gece çadır kampı yapacak olan çocuklar bol bol denize girip şnorkelle dalış yapacak. Ardından şehir merkezine geçecek olan ekip İzmir Körfezi’nin tadını Konak, Gündoğdu Meydanı, Karşıyaka ve Bostanlı’da çıkarıp Sasalı’da Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret edecek. Çocukların İzmir’de geçireceği sekiz gün boyunca metro ve tramvay gibi ulaşım araçlarını kullanmalarına özen gösterilecek. Bu sayede toplu taşımanın önemine dair tecrübe kazanmaları ve bilinç sahibi olmaları da hedeflenecek.

Enuygun.com, Güzel İşler Derneği, Hacışakiroğlu Un Fabrikası ve sosyal medya üzerinden sadece çocukların mutluluğu için bir araya gelen insanların finansal desteğiyle Cizre ve Silopili çocukların İzmir’de dolu dolu, hayatları boyunca unutmayacakları bir tatil geçirmeleri bekleniyor.