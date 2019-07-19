Cuma Namazı Saat Kaçta Ankara - Ankara'da Cuma ezanı saat kaçta okunuyor?

İslam dinine göre Cuma namazının farz sayılabilmesi için ilk şartlardan biri, kişinin vatanında özgür olmasıdır. Savaş anında ya da işgal edilmiş bölgelerde Müslümanların Cuma namazı kılması zorunluluğu yoktur. Cuma namazı kılınışı bu yönüyle İslam inancı içinde en hassas konulardan biridir.

Ankara namaz vakitleri her hafta Cuma gününe göre farklı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Cuma namazı saatlerinin yanı sıra Türkiye’nin tüm bölgeleri için Diyanet; Ankara sabah ezanı , öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini aylık ve haftalık olarak illere göre yayınlamaktadır. Ankara sabah ezanı kaçta okunuyor sorusunun cevabı için Diyanet İşleri Başkanlığının sitesini kontrol edebilirsiniz.

Cuma Namazı Bölümleri ve Kılınışı

Cuma namazının eksiksiz bir şekilde kılınabilmesi için Cuma namazının tüm farzlarının ve vaciplerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Cuma namazı bölümleri arasında neredeyse farz kadar kıymetli olan sünnet namazlarının da kılınması Cumanın kabul olması için yerine getirilmesi gereken şartların başında gelmektedir.

Cuma namazı; 4 ilk sünnet, 2 farz, 4 son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. Cumanın haricinde bu namazlara ek olarak; 4 rekat Zuhr –ahir namazı ve iki rekat vaktin son sünneti kılınması gerekmektedir.

Zuhr – i Ahir Namazı Nasıl Kılınır?

Cuma namazından sonra kılınması gereken ancak bir kişi tarafından unutulan namazlardan biri Zuhr – i Ahir namazıdır. Cuma namazı Zuhr – i Ahir nasıl kılınır? Sorusu bu nedenle önemlidir. Zuhr – i Ahir namazında temel prensip, Cuma namazının tek bir merkezden kılınmasıdır. Bir bölgede yaşayan tüm Müslümanların Cuma günü aynı anda namaz kılması gerekir. Ancak günümüzde bunun mümkün olmasından dolayı, İslam Alimleri tarafından Zuhr – i Ahir namazının Cuma namazının edası için önemli bir namaz olduğunu buyurmuşlardır.

Ankara İçin Diyanet Namaz Vakitleri?

Ankara Cuma namazı vakitleri ve diğer tüm namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından güncel olarak belirlenmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara için belirlenmiş 7 Temmuz namaz vakitleri;

Ankara Sabah ezanı – 05.20

– 05.20 Ankara Öğle ezanı – 12.58

– 12.58 Ankara İkindi ezanı – 16.55

– 16.55 Ankara Akşam ezanı – 20.27

– 20.27 Ankara Yatsı ezanı – 22.12

Olarak belirlenmiştir. Güncel olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından namaz vakitleri, günlük, haftalık ve aylık olarak yayınlanmaktadır.

Ankara ve tüm ilçeleri için Cuma namazı vakitleri bir iki dakikalık sapmalar gösterebilir. Bu nedenle yaşadığınız beldenin güncel namaz vakitlerini takip ederek Cuma namazı ve diğer tüm namazların vakitlerini öğrenebilirsiniz.

Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta

Cuma namazı saatleri her hafta, tüm bölgeler ve iller için farklılık göstermektedir. Geçtiğimiz hafta Ankara Cuma namazı 12.58 iken gelecek hafta Cuma namazı saati bir dakika ileri giderek 12.59’da kılınacaktır.

İslam esaslarına göre cemaatle kılınmasının şart olduğu Cuma namazı , toplamda 10 rekattır. İslam’ın dört büyük hak mezhebi olan; Hanefi, Şafii, Hanbeli ve Maliki mezheplerine göre Cuma namazının farzından önce ve farzından sonra kılınacak namazların kılınış şekilleri değişiklik gösterebilir. Ancak Cumanın farzı tüm mezhepler için ortaktır. Bu değişiklikler sadece sünnet olan ibadetler için geçerlidir.

Cuma Namazı En Az Kaç Kişiyle Kılınır?

Cuma namazının kılınışı hakkında tüm büyük İslam âlimleri ortak bir fikir beyan etmişlerdir. Ayetler ve hadisler ışığında Cuma namazının cemaatle yapılması gerektiği görüşü hâkimdir. Bir kişinin tek başına Cuma namazı kılması imkânsızdır. Tek başına kişi sadece eğer Cuma namazına yetişememişse o vaktin öğle namazını kılar ya da öğle namazının kazasını eda edebilir.

Cuma namazı hakkında sorulan en önemli sorulardan biri Cuma namazı en az kaç kişi ile kılınır sorusudur. Bu soruya İslam mezhepleri âlimleri farklı yanıtlar vermişlerdir. İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre; 1 imam olmak üzere toplamda 4 kişinin bulunması gerektiğini söylemiştir. Şafii ve Hanbeli mezheplerine göreyse Cuma namazının kılınabilmesi için en az 40 kişilik bir cemaatin olması gerekmektedir.

Ülkemizde yaygın olarak Hanefi mezhebi bulunduğu için Cuma namazının şartları büyük ölçüde sağlanabilmektedir.

Ankara Cuma Namazı Kaç Dakikada Biter?

Her hafta Cuma günü ibadet etmek isteyen kişilerin en merak ettiği soruların başında Cuma namazı kaçta biter , Cuma namazı kaç dakika sürer vb. sorular yer almaktadır. Bu sorunun net bir cevabı olmamakla birlikte Ankara Cuma namazı saati ve namazı kıldıran imam sürelerin farklılık göstermesine neden olmaktadır.

Cumanın sünneti, hutbe, farz ve son sünneti eksiksiz kılındığı takdirde yaklaşık olarak Cuma namazı 45 – 50 dakika sürebilir. Namazın kılınış şekli, hutbenin uzunluğu ve diğer sünnet namazlarını kılmanıza bağlı olarak süreler kısalabilmektedir.

Ankara Cuma hutbesi Türkiye’nin tüm şehirlerinde ortak olarak okunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu hutbeler, uzunluk ve kısalıklarına göre en fazla 15 – 20 dakika sürede okunmaktadır. Cuma namazının süresinin belirlenmesindeki en büyük etkende yine hutbelerdir.

İslam dinine göre ergenlik çapına gelmiş her Müslüman erkeğin Cuma namazı farzdır. Kadınların cemaatle Cuma namazı kılmasının ise herhangi bir dini zorunluluğu bulunmamaktadır.

19 Temmuz 2019 Ankara Cuma namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri her bölgeye göre farklılık göstermektedir. Öğle ezanından hemen sonra kılınmaya başlayan Cuma namazı geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan saate göre Ankara için 12.58 olarak belirlenmiştir. Cuma namazı Ankara vakti için her hafta mevcut zaman dilimine göre saatler ileri ya da geriye gelebilir. Bu nedenle Cuma namazı saatleri hakkında standart bir zaman bulunmamaktadır.

İslam inancına göre Cuma namazı yetişkin olan her erkek için farzdır. Cuma vaktinde Cuma namazı dışında bir işle meşgul olan kişilerin bu davranışları dinen hoş görülmeyen bir davranıştır. Toplamda; dört rekât cumanın farzından önce sünneti, iki rekat farzı ve dört rekatta son sünneti bulunmaktadır. Toplam 10 rekâtlı Cuma namazında Hutbe farzdan sonra okunmaktadır. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Cuma hutbesi, Ankara dâhil Türkiye’nin tüm bölgelerinde ortak olarak okunmaktadır.

Cuma namazı saatleri, Cuma hutbesi ve namaz süreleri, bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Ancak Cuma namazının kılınış biçimi; farzları ve sünnetleri tüm İslam beldeleri için aynı şekildedir.

Diyanet İşleri Ankara Cuma Namazı Vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye’de ve dünyanın diğer pek çok bölgesinde yaşayan vatandaşlar için Diyanet İşleri uzmanları tarafından namaz vakitleri belirlenmektedir. Ankara Cuma namazı saatleri ;

19 Temmuz Cuma Namazı 2019 – 13.02

26 Temmuz Cuma Namazı 2019 – 13.00

Olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır. Her hafta ve her ay bu vakitler değişmektedir. Bu nedenle Cuma namazı vakitlerini düzenli olarak takip etmeniz gerekmektedir.

Cuma Namazı Kaç Rekâttır?

Cuma namazı; 4 rekât ilk sünnet, 2 rekât farz ve 4 rekâtta son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekâttır. Cuma namazının sünnetleri İslami mezheplere göre farklılık gösterebilir ancak Cuma namazının farzı dört büyük mezhebe göre de aynı şekilde kılınmalıdır.

Mezheplerden dolayı farklılık gösteren Cuma namazı sünnetleri birçok kişinin Cuma namazı kaç rekat , Cuma namazı nasıl kılınır vb. soruları sormasına neden olmaktadır. Bu nedenle İslam mezhebinize göre Cuma namazının kılış tarzını araştırmanız gerekmektedir.