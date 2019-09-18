Depreme hazırlıksız yakalanmayın!

Maddi ve manevi kayıplara yol açan deprem, doğanın zamanı belirsiz felaketleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Birinci derece deprem kuşağında yer alan Türkiye'de olası bir depreme karşı önlemler almak ise bir tercih değil, zorunluluk durumunda. Bu tedbirlerden biri, olası bir depreme karşı her evde hazır bulunması gereken deprem çantasıdır. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, Marmara Depremi’nin 20. yıl dönümü dolayısıyla, olası bir deprem anında hayat kurtaracak deprem çantalarında mutlaka hazır bulunması gerekenleri paylaştı.

Sağlam bir çanta seçin

Deprem çantasını seçerken özel bir model belirlemeniz gerekmez. Yalnızca acil durumlarda eşyaların içine sığabileceği ve su geçirmeyen sağlam bir çanta yeterli olacaktır. Kişiye özel hazırlanacak deprem çantalarının içinde 72 saate kadar yetecek miktarda su ve yiyecek bulunması hayati açıdan önem taşımaktadır. Yiyeceklerin fazla yer kaplamaması için konserveler hatta bisküvi türü atıştırmalık yiyecekler tercih edilmelidir.

İlk yardım çantanızı unutmayın

Kişiye özel hazırlanan deprem çantalarının her birinde mutlaka ilk yardım çantası bulunmalıdır. Olası bir durumda oluşabilecek yaralanmalara karşı ilk müdahalenin yapılabilmesi için ilk yardım çantası büyük önem taşımaktadır.

Mutlaka pil yedekleyin

Çantanın içinde bulundurulması gereken en önemli malzemeler başında el feneri ve radyo gelmektedir. Deprem esnasında veya sonrasında oluşabilecek elektrik kesintisine karşılık, pilli bir el feneri etrafımızı aydınlatmamızı, hatta bazı durumlarda yardım çağrısı yapmamıza olanak sağlayacaktır. Etrafınızda olup bitenlerden haberdar olabilmek için ise mutlaka bir pilli radyoyu deprem çantasında bulundurun.

Deprem çantanızı sürekli kontrol edin

Deprem çantanıza koyduğunuz eşyaların kullanım sürelerini takip etmeniz büyük önem taşır. Sürekli kullandığınız ilaçların, pil, yiyecek, su gibi malzemelerin son kullanma tarihlerini takip etmeyi ihmal etmeyin. Deprem çantasındaki ürünlerin raf ömrünü takip etmenin yanında mevsim değişikliklerini de göz önünde bulundurun.

Telefon rehberi hazırlayın

Yanınızda yedek bir telefon rehberi bulundurmak oldukça işinize yarayacaktır. Yedeklemiş olduğunuz rehber sayesinde acil numaralara ulaşabilmeniz kolaylaşacaktır. Aynı zamanda çantanızın içerisinde yedek kağıt ve kalem bulundurmanız, oluşabilecek ani durumlarda kurtarıcınız olacaktır.

Acil durum düdüğü

Deprem çantası içerisinde bulunan malzemeler, beklenmedik anda gerçekleşebilecek ve ani kayıplara yol açabilecek olan doğal afetlerden korunmak için hazırlanmaktadır. Bu sebeple yardım çağrısı yapabileceğiniz acil durum düdüğünün mutlaka çantada yer alması gerekmektedir.

Evraklarınız yanınızda olsun

Çanta içerisinde mutlaka bulunması gereken bir diğer materyal ise sigorta evraklarınızdır. Deprem sigortası, kasko gibi evrakların yedeklerini mutlaka çantanın bir gözünde bulundurun. Evrakları çantada bulundurmak, oluşabilecek herhangi bir hasar anında mağduriyetinizi azaltacaktır.