Ebeveynler Dikkat! Çocuğunuzda Bu Hareketler Varsa İstismara Uğruyor Olabilir

Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Klinik Psikolog Buket Koçyiğit Ocak, çocukların çizmiş oldukları resimlerde kalp, çiçek, kuş ya da kolları serbest bir şekilde iki yana açılmış olan figürler kullanılıyorsa çocukların oldukça mutlu olduğunun göstergesi olduğunu anlattı.

Koyu rengin gereğinden fazla kullanımı, gelişimin dönemine uygun olmayan farklı tarzda çizimler, normal dışı insan uzuvlarının resimlerde boy göstermesinin çocuklar için bir takım problemlerin işaretçisi olduğunu söyledi.

İnsan çizimlerinde boyun çizimi yapılmadan direkt olarak gövde çizimine geçilmesinin öfke kontrol probleminin göstergesi olduğunu, kulakların çizilmemesinin ise bir takım iletişim bozukluklarına işaret verdiğini sözlerine ekleyen Ocak, aile içi tartışmaların yoğun olduğu evlerde büyümekte olan çocukların ise aile resmi çizmeye karşı tamamıyla isteksiz ve iştahsız olduklarının görüldüğünü iletti.

Ocak, çocuklar tarafından yapılan çizimlerin genellikle kağıdın sol tarafına yerleştirmenin "bağımlı ve ben merkezci bir kişilik özelliğinin göstergesi olduğunu, eğer sağ tarafta çizim toplanıyorsa bu durumda da çocuğun çevre - merkezli bir yapıya sahip olabileceğini sözlerine ekledi.

Benzer şekillerde yine sayfanın üst bölümünde yoğunluk varsa bu çocuktaki potansiyel bir takım davranış bozukluklarının habercisi olurken, sayfanın altındaki resimlerin ise özgüven eksikliğinin işaretçisi olduğunu anlattı.

Ocak, kesin olmamak kaydıyla birlikte elde edilen bilgilerin istismar gören çocukların çizimlerinde, kendini diğer insan figürlerinden ayrımak adına sınırlar ya da bölmelere ayırmaya ya da kendisiyle diğer insanlar arasına duvar, tv gibi birçok obje kullandıklarını anlattı.

Benzer şekilde vücut hatlarını keskin ve baskılı bir şekilde boyayan çocukların aile üyelerinde, genel olarak fiziksel şiddet uygulama noktasında bir takım sorunlar yaşandığının da bildiğini anlattı. Şiddet ve istismara uğrayan çocukların genel olarak kullandıkları renklerin ise kırmızı ve siyah olduğunu aktardı.