Hangi Hallerde Kiracı Tahliye Edilebilir?

Kiracının tahliyesini gerektiren haller , gayrimenkul hukuku kapsamında düzenlenen kanunlar ile belirlenmiştir. Buna göre kiracının kiralanan konut veya işyerinden tahliye edilmesini gerektiren hukuki birtakım unsurlar bulunmaktadır. Bu konularla ilgili olarak Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesinde kiralanan gayrimenkul veya menkul değer için üzerinde mutabakata varılan kira sözleşmesi hakkında birtakım düzenlemeler bulunmaktadır. Kiracı ile kiralaya veren arasında kira sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların bir sonucu olarak “Hangi hallerde kiracı tahliye edilebilir?” sorusunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

Kiracının tahliyesi , hukuki sonuçlar doğuran bir işlemdir. Dolayısıyla kira sözleşmesi ile mutabakata varan kiracı ile herhangi bir konut ya da iş yerini kiraya veren kişi, tek taraflı olarak sözleşmeye aykırı hareketlerde bulunamaz. Bu bağlamda karşılıklı imzaların atıldığı bir kira sözleşmesinde belirlenen sözleşme bitiş süresine kadar kiraya verenin kiracıyı konuttan çıkarması mümkün değildir. Ancak hukuken belirlenmiş birtakım unsurların oluşması halinde kiracının kiralanan konut veya işyerinden tahliyesi yasalara uygun bir şekilde yapılabilmektedir.

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir 2019

Kiracının tahliyesi için iki yasal yol bulunmaktadır, bu yollar; kira sözleşmesinin feshi ve kiracının borcunun temin edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar zaman verilmesidir. Kiracının tahliye edilebilmesi için kat sahibinin kiracıya 2 haklı ihtar göndermiş olması gerekir. Kiracı tahliyesinin sebepleri kiracının ödemesi gereken borcunu ödememesi ya da kiralayan kişinin ispata dayanabilecek konaklama nedenleridir. Kiracının tahliyesi için:

Kat sahibinin kiracıyı tahliye etmesi için icra takibine başlanabilir. İcra takibine itiraz edilmediği süreçte kiracı hem tahliye edilecek hem de borcunu ödemek durumunda kalacaktır.

Bir diğer yöntem ise Borçlar Kanunu kapsamında noter aracılığı ile kiracıya ihtarname çekilmesidir.

Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?

Kiracı kaç ay kira ödemezse çıkarılır konusunda belirli bir süre verilmemiştir. Ancak tek bir ay bile kirasını ödememiş ya da geciktirmiş olan kiracılar için ihtarname çekilebilir. Kiracının 2 ay kirasını geciktirmesi ya da ödememesi durumunda 2 kez çekilmiş olan ihtarname kiracının tahliyesi için geçerli sebeplerdir. Bunun için kat malikinin noter aracılığı ile ihtar çekmesi gerekmektedir.

Konut veya İşyerinde Kiracının Tahliyesini Gerektiren Haller

Yazılı tahliye taahhüdü ile kiraya verenin taahhüt tarihini takip eden 1 aylık hukuki süre içinde, kiralanan gayrimenkulün bulunduğu ildeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunması halinde, Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası açılabilmektedir. Öte yandan icra dairesine başvurularak da gerçekleştirilebilen kiracının bu yöntemle tahliyesinde birtakım hukuki prosedürlere uygun hareket edilmesi şarttır. Bunlar;

Yetkili mahkemeye ya da icra dairesine sunulacak olan taahhüttün yazılı ve noter onaylı olması

Kiracı ve kiraya veren arasında yapılan kira sözleşmesinde bir madde olarak belirtilen tahliye taahhüdü, hukuken geçerli değildir. Bununla birlikte kira sözleşmesinde yer almayan, ayrıca bir belge şeklinde düzenlenmesi gereken taahhüdün, kira sözleşmesi ile aynı tarihi taşıması halinde de hukuken geçerli olmamaktadır.

Bir diğer kiracı çıkartma koşulları da kiraya verenin mesken ya da iş yeri ihtiyacı olmasıdır. Bu noktada ev sahibi, kira sözleşmesini imzaladıktan sonra kendisi, eşi ya da çocukları için bir ev ihtiyacı duyması halinde kiracının tahliyesini isteyebilmektedir. Ancak ev sahibi; bu durumda da kira sözleşmesinin bitiminden sonraki 1 ay içinde ve kiracıya önceden haber vererek yetkili mahkemeden bu tür bir talepte bulunabilir. Bununla birlikte kiralama tarihi üzerinden 6 ay geçmedikçe dava açılamamaktadır.

Bununla birlikte ev sahibinin, kiraya vermiş olduğu evde esaslı bir onarım ya da yeniden inşa işlemleri yapmak istemesi durumunda da kiracının konutu terk etmesini talep edebilmektedir. Fakat onarım bittikten sonra söz konusu konut yeniden kiraya verilecekse eski kiracının önceliği bulunmaktadır. “Hangi hallerde kiracı tahliye edilebilir?” sorusunun detaylı yanıtları için kira avukatı ankara ile danışmanlık hizmeti alabilirsiniz

Kira Sözleşmesi Hangi Durumlarda İptal Olur?

Kira sözleşmesinin iptali kiracı tarafından herhangi bir zamanda, geçerli bir sebep olmadan kiralayana 15 gün önceden bildirilmesi kaydı ile yapılabilir. Kira sözleşmesi fesih bildirimi yasal olarak zorunludur. Ev sahibinin kira sözleşmesin feshetmesi için yalnızca geçerli sebeplerle yapılabilir. Keyfi durumlar sözleşmesinin iptali söz konusu olmaz. Kira sözleşmesi iptali:

Kiracının sözleşme dışında taşınmazı kullanması,

Kiranın ödenmemesi,

2 defa haklı ihtar gönderilmesi,

Kiralayanın taşınmazı kullanma zorunluluğu olması,

Kiralananın onarımı ya da imarı durumların sözleşme iptal edilebilir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Feshedilir?

1 yılık kira sözleşmesi bitmeden önce sözleşmenin feshi yasal çerçeve içerisinde olmalıdır. Eğer kiracı kirayı ödemiyorsa ve ev sahibi tarafından iki ihtar gönderilmişse, bu durumda kira sözleşmesinin feshi için ev sahibi icra müdürlüklerine giderek evin boşaltılması ve borçların kapatılması için icra takibi başlatabilir ya da noter aracılığı ile ihtarname çekebilir. Haklı ihtar çekilmesi durumlarında bir sene içerisinde iki kez yapılan ihtarlarda evin boşaltılması ve sözleşmenin feshi gerçekleştirilir.