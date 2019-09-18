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Herkesi Kıskandıracak Meslek: Yatarak Milyoner Oldu!

İngiltere'de bir sosyal medya fenomeni İngiliz Alex Shannon, herkesi kıskandıracak bir şekilde para kazanıyor... İşte detaylar

Yaşam 18.09.2019, 09:07 Billdrt
Herkesi Kıskandıracak Meslek: Yatarak Milyoner Oldu!

ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan 35 yaşında İngiliz uyruklu Alex Shannon, 10 yıldan daha uzun süreden beri moda sektörünün yaratıcı yöneticisiydi. Fakat hayali bu yönde değildi, işini zorunluluktan yapıyordu ve hayallerinin peşinden koşmaya başladı. 1.5 yıl önce "uykuyu kovala" isimli "followthenap" isimli bir Instagram hesabı oluşturdu.

Ardından da lüks otel odalarının yataklarında çekitrdiği fotoğraflarını teker teker hesapta paylaştı. Zamanla oldukça geniş bir takipçi kitlesi oluşan Shannon için oteller sıraya girdi ve kendi otellerine gelip fotoğaf paylaşması için para ödemeye başladılar.

Oteller bana 55.000 dolar yani 313.000 TL ödeme yapıyor diyerek açıklama yapan Shannon, Instagram hesabı aracılığıyla Paris'ten Dubai'ye, Londra'da New York'a dünyayı adım adım gezme şansı da elde ediyor. 

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