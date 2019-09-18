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Herkesi Kıskandıracak Meslek: Yatarak Milyoner Oldu!
İngiltere'de bir sosyal medya fenomeni İngiliz Alex Shannon, herkesi kıskandıracak bir şekilde para kazanıyor... İşte detaylar
ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan 35 yaşında İngiliz uyruklu Alex Shannon, 10 yıldan daha uzun süreden beri moda sektörünün yaratıcı yöneticisiydi. Fakat hayali bu yönde değildi, işini zorunluluktan yapıyordu ve hayallerinin peşinden koşmaya başladı. 1.5 yıl önce "uykuyu kovala" isimli "followthenap" isimli bir Instagram hesabı oluşturdu.
Ardından da lüks otel odalarının yataklarında çekitrdiği fotoğraflarını teker teker hesapta paylaştı. Zamanla oldukça geniş bir takipçi kitlesi oluşan Shannon için oteller sıraya girdi ve kendi otellerine gelip fotoğaf paylaşması için para ödemeye başladılar.
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|6
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|4
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|4
|5
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|4
|4
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|4
|4
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|4
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|4
|4
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|-5
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|O
|P
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|5
|15
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|5
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|4. M. United
|5
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|8
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|8
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|5
|8
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|5
|7
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|7
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|7
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|5
|7
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|6
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|5
|5
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|5
|5
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|5
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|4
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|5
|4
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|5
|3
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|2
|Takımlar
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|1. Sevilla
|4
|10
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|4
|9
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|4
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|8
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|4
|7
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|7
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|4
|7
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|4
|6
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|4
|6
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|4
|5
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|4
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|4
|5
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|4
|4
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|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|3
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|1
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