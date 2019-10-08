İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş kazaları sebebiyle tazminat talepleri işverenin iş yerinde çalışan iş ilişkileri sebebiyle yaralanma ya da ölme durumlarında, kendisine ya da yakınlarına sorumlu olan işveren tarafından tazminat ödenmesi talebiyle meydana gelen maddi ve manevi tazminat davasını ifade eder. İş Kazası Sonucu Tazminat Davası özellikle işverene ve alt işverenlere karşı açılabilmektedir. Bir kazanın iş kazası olarak sayılabilmesi için bazı durumları karşılaması gerekmektedir. İş kazaları 5510 sayılı olan Sosyal Sigortalar kanunu kapsamında düzenlenmektedir.

İş Kazası Tazminat 2019

İŞ kazası 2019 senesi kapsamında işçinin işverene ait iş yerinde bulunduğu aşamada uğradığı bütün bedensel ya da ruhsal zararlar iş kazası sayılmaktadır. İşçinin yaralanma oranları bu noktada önemli değildir. İş kazalarında maruz kalınan durumlar iş yerinde meydana gelmiş ise bu noktada iş kazası olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı da bunu kapsayan olaylarda tazminat davası açılabilir. Bunun yanı sıra:

İşverene bağlı olarak çalışan işçilerin görevli olarak iş yeri dışında farklı bir yere gönderilmesi sebepleri ile asıl işlerinin yapılmaksızın geçen zamanlarda işçinin maruz kaldığı fiiller iş kazası olarak kabul edilmektedir.

İş veren tarafından yürütülmüş olan işler sebebiyle işçi kendi adına ya da hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu işler sebebiyle meydana gelen olaylar iş kazası olarak kabul edilmektedir.

Emziren annelerin süt vermek için ayrıldığı zamanlarda meydana gelen durumlar da iş kazası olarak sayılmaktadır.

İş Kazalarında Tazminat Hesaplama 2019

İş kazasında tazminat hesaplama için davalar İş Mahkemeleri görevlidir. İş kazalarında yetkili olan mahkeme, davalı gerçek ya da tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi olarak kabul edilmektedir. Şayet davalı bir veya daha fazla ise davalıların yerleşim yerlerinden biri yetkili mahkeme olarak seçilebilir. Bunun yanı sıra iş kazasının ya da zararların meydana geldiği yerlerin iş mahkemesi de iş kazaları sebebiyle oluşan maddi ve manevi tazminat davalarına bakmakla yükümlü olmaktadır. İş kazaları sebebiyle meydana gelen maluliyete uğramış olan işçinin ya da ölüm meydana gelmiş ise ölmüş olan işçinin yakınları da dava açabilir.

İş Kazasında Maddi Ve Manevi Tazminat

İş kazası sonucunda maddi ve manevi tazminat davası

İşçinin işyerindeyken maruz kaldığı her türlü bedensel ya da ruhsal zararlar,

İşveren tarafından işyeri dışında başka bir yere gönderilen işçinin bu süre içinde karşılaştığı zararlar,

İşveren tarafından yürütülmekte olan iş sebebiyle kendi adına çalışan işçinin iş sebebiyle karşılaştığı her türlü olay,

Emziren kadın işçinin çocuğunu emzirdiği süre zarfından işyerinde karşılaştığı zararlar,

İşçinin işveren tarafından sağlanan taşıtla işe gidiş ve geliş süresinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanması veya hayatını kaybetmesi iş kazası olarak tanımlanmaktadır.

İş Kazasında Yetkili Mahkeme

, bir işverene ait işyerinde çalışan işçinin işi gereği çalışması sırasında yaralanması veya ölümü halinde, kendisine veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına, meydana gelen iş kazasından sorumlu olan işveren tarafından tazminat ödenmesi talebiyle açılan bir dava türüdür. İş kazası davası; asıl iş verene hem de tüm alt işverenlere karşı açılabilen bir davadır. Hukuk sistemimizdealma hakkı doğuran iş kazasının tanımı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 13. maddesinde yer alan hükümlere göre düzenlenmiştir. Söz konusu iş kazası olarak kabul edilen durumlar şunlardan oluşmaktadır:

İş kazalarına bakmakla yetkili mahkemenin belirlenmesinde 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmaktadır. Buna göre;

İş kazalarında genel yetkiye sahip mahkeme, davalının dava açtığı tarihte ikamet ettiği yerleşim yeri mahkemesidir. Birden fazla davalının olması durumunda, bunlardan birinin yerleşim yerinde iş kazası davası açılması yeterli olmaktadır.

İş kazasının meydana geldiği yerdeki iş mahkemesi de yetki sahibidir.

İşçinin iş kazası sebebiyle malul olması ya da vefat etmesi durumunda davacı yakınlarının yerleşim yerindeki iş mahkemesi yetkilidir.

İş Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı Süresi

Meydana gelen iş kazası tazminat davası nasıl açılır, tazminat nasıl talep edilir sorusu, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl olarak belirlenmiştir. Söz konusu iş kazası tazminat davası zamanaşımı süresi Türk Borçlar Kanunu'nun 146. maddesinde yer alan hükümlere göre düzenlenmiştir. Bu bağlamda iş kazasının akabinde yaralanma ya da ölüm olması arasında genel zamanaşımı açısından bir fark bulunmamaktadır. İş kazası tazminat dava sürecinin iş kazası avukatı ve danışmanlığ ile ilerlemesi davanın selami açısında faydalı olacaktır.

İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası

İş kazasında yaralanan işçi, psikolojik veya fiziksel olarak zarara uğramış sayılmaktadır. Bu sebeple işçide meydana gelen psikolojik ve fiziksel zararın giderilmesi amacıyla Türk Borçlar Kanunu'na göre işçinin dava açma hakkı bulunmaktadır. İşçi TBK 51. madde ve devamında düzenlenen haksız fiil unsuruna göre karşılaştığı maddi zararın tazminini talep edebilecektir. İşçinin ölüm ve yaralanma halinde işverenden talep edebileceği maddi tazminat konuları şu şekildedir: