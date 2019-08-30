İstanbul'da 24 Saat Hizmet Verecek Hatlar!

Toplu taşıma araçlarının gece vakitlerinde de çalışması ve 24 saat boyunca kesintisiz ulaşım sağlanması ile ilgili açıklamalar altına imza atan İBB Başkanı İmamoğlu, Cuma ve Cumartesi geceleri toplam olarak 6 farklı metro hattının kesintisiz olarak hizmet vereceğini açıkladı. Bunun yanı sıra yine 24 farklı İETT hattında da gece seferleri olacağını ve yine 24 saat esasıyla çalışacağı ifade edildi. Ulaşımda ise çift bilet sisteminin devreye geleceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 metro hatlarıyla birlikte toplam olarak 24 İETT hattı sabahdan geceye - geceden sabaha hizmet verecek. Gece tarifesi ise saat 00.30'da başlayacak ve 5.30'a kadar geçerli olacak.

Metroda 24 saat kesintisiz ulaşım seferleri sadece Cuma ve Cumartesi günleri devrede olacak. Yani haftanın diğer 5 günü, standart ulaşım olacak ve gece seferine çıkılmayacak.

Söz konusu uygulama 30 Ağustos tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek ve 31 Ağustos'ta da yine Cumartesi olması sebebiyle yürürlükte olacak. Bir daha ki 24 saat seferi ise diğer Cuma - Cumartesi yapılacak.

Ücret Açıklandı

Pilot Aşamasında

Gece tarifesi normal tarifeyle aynı olmayacak. Bu saat diliminde ulaşımdan faydalanmak isteyen bireylerin tek bilet değil çift bilet fiyatıyla ücretlendirileceğini belirtti.

Uygulamanın pilot aşamasında olduğu açıklandı. İhtiyaca bağlı olarak metro hat sayısı artırıabilir ya da azaltılabilir. Yürürlüğe girip, birkaç ay kullanıldıktan sonra bir kez daha görülecek.

İşte o Metro Hatları