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İstanbullular Dikkat! Valilikten Uyarı Geldi

Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklık 2 ila 4 derece arasında düşüş gösterecek. İstanbul'da cuma günü meydana gelmesi beklenen sağanak yağışla ilgili Valilik tarafından uyarı geldi.

Yaşam 19.09.2019, 09:41 Billdrt
İstanbullular Dikkat! Valilikten Uyarı Geldi
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İstanbul Vailiği tarafından gelen açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi Web sitesi üzerinde uyarıların yer aldığı ifade edildi. Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında düşüş göstereceğini bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklentisi olduğu da eklendi.

Gelecek 5 günlük hava tahminine göz atıldığında İstanbul'da hemen hemen her gün yağış meydana geleceğini ileten Valilik, meydana gelebilecek her türlü ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda oluşabilecek hava kaynaklı aksaklıklara karşı vatanaşları uyardı. 

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