İsteğe Bağlı Sigortayla Nasıl Emekli Olunuyor?

Özellikle ülkemizde milyonlarca ev hanımını yakından ilgilendiren sistemde süreç nasıl işliyor? İsteğe bağlı sigortalı olmanın şartları ve yapılması gerekenler neler? Sigortalı olarak bir işte çalışmayan ev kadınları başta olmak üzere birçok vatandaş emekli aylığı sahibi olmanın yollarını araştırıyor. İsteğe bağlı olarak gerçekleştirilen sigortalılık sistemi günümüzde pek çok kişi tarafından tam olarak anlaşılmış değil. Bu yazımızda ev hanımları başta olmak üzere sigortalı olarak bir işte çalışmayan vatandaşların nasıl emekli olabileceklerini tüm detaylarıyla sizlere açıklamış olacağız.

Ev kadınları ve diğer sigortalı olarak bir işte çalışmayan vatandaşlar, isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabilirler. Bu şekilde emekli olabilmek için düzenli prim ödemek temel bir şart olarak dikkat çekiyor. Sigortalı olarak bir işte çalışalar ancak mevcut durumda sigortalı bir işe devam etmeyenler de aynı şekilde eksik prim günlerini tamamlamak için isteğe bağlı sigorta yaptırabilirler. Bununla birlikte isteğe bağlı sigorta sisteminde 4A’dan isteğe bağlı sigortaya, isteğe bağlı sigortadan da 4A’ya geçiş yapılarak daha kısa sürede emekli olmak da mümkün olabiliyor. Devletin Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla vatandaşlara tanıdığı bu haktan faydalanabilmek için dikkat edilmesi gereken birtakım detaylar bulunuyor. İşte isteğe bağlı sigorta sistemi ile ilgili olarak önem verilmesi gereken tüm detaylar yazımızın devamında…

İsteğe Bağlı Sigorta ile Emekli Olma

Ülkemizde sosyal güvenlik alanında yapılan düzenlemeler neticesinde; herhangi bir işte çalışmayan, ayda 30 günden az olacak şekilde çalışan veya işten çıkması sebebiyle prim günü eksik olanların isteğe bağlı sigorta sayesinde emekli maaşı alabilmesine olanak tanınıyor. Bu şartlar altında emekli aylığı almak isteyen kişilerin başında muhakkak ülkemizdeki milyonlarca ev kadınları yer alıyor.

Sosyal güvenlik alanında 2008 yılında yapılan düzenlemeden önce isteğe bağlı sigorta, SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı kurumlarında ayrı ayrı yaptırılabiliyordu. Ancak 2008 yılında değiştirilen sistemin ardından bütün isteğe bağlı sigortalılar BAĞKUR yeni adıyla 4B kapsamına geçirildi.

İsteğe bağlı sigorta için ödenmesi gereken primleri 4A kapsamında ödeyenler hem daha az primle hem de daha erken yaşta emekli olabiliyordu. İsteğe bağlı sigorta 2008 yılından sonra 4B kapsamına geçirilince daha fazla prim ödemek ve daha geç bir sürede emekli olabilme durumu zorunluluk haline geldi. Ancak, isteğe bağlı sigorta ile başlayıp kurum için belirlenen uygun tarihte 4A’ya geçiş yapanlar çok daha avantajlı olarak daha erken emekli olabiliyor.

1261 Gün 4A’lı Çalışmayla Erken Emekli Olunabiliyor

Sigorta girişi ilk defa 2008 yılından önce olan ve farklı kurumlara bağlı olarak çalışma geçmişi bulunan vatandaşların emeklilik işlemlerinin hangi statüden devam edeceği, vatandaşın son 7 yıldaki çalışması göz önünde bulundurularak hayata geçiriliyor.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken, isteğe bağlı sigorta primlerinin ödemesini yapan vatandaşların SSK statüsünde emekli olabilmeleri için doğru zamanda 4A’ya geçiş yapması gerekiyor. Bir örnekle açıklamak gerekirse, isteğe bağlı sigortada primlerini ödemeye devam ettiği durumda 58 yaşında emekli olabilecek olan kadın sigortalı, 4A’lı olarak 56 yaşında emekli olabilme şansına sahipse, 56 yaşına gelmeden 3,5 yıl önce 4A statüsüne geçiş yapma hakkına sahiptir. Bu yöntemle 4A statüsünde bin 261 gün daha prim ödedikten sonra emeklilik dilekçesi vererek normal şartlarda olacağı yaştan 2 yıl daha erken bir tarihte emekli olabilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigortaya Geçiş De Avantajlı

Genelde 4A statüsüne bağlı olmanın daha kolay emeklilik imkanı sağladığı düşünülse de bazı durumlarda isteğe bağlı sigorta sistemine geçmek daha avantajlar sağlayabiliyor. Ancak bu avantajların sigorta girişlerini ilk defa 8 Eylül 1999 ile 1 Ekim 2008 tarihleri arasında yapmış olanlar ve yaşları ilerlemiş olan vatandaşlar için geçerli olduğuna dikkat etmek gerekiyor.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar?

İsteğe bağlı sigorta primi, asgari ücret ile yapılan bir hesaplama üzerinden belirleniyor. Sigortalının kendisi tarafından da belirlenebilen primler, herhangi bir ücret belirlememiş olanlar için asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Aylık ödenmesi gereken prim tutarı, beyan edilen prime esas kazancın %32’si oranında olmaktadır.

Bir örnek ile açıklamak gerekirse 2019 yılında asgari ücret üzerinden isteğe bağlı sigorta primi ödeyen vatandaş için bu tutar 818,70 liradır. Vatandaşın isteğe bağlı olarak ödeyebileceği maksimum prim tutarı ise 2019 yılı itibarıyla 6 bin 140 lira olarak belirlenmiştir.