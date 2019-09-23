KAÇUV, "Gönüllüler Çocuklar" için umuda koştu

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Fon Yönetimi ve Sistemleri Projesi” çerçevesinde 22 Eylül 2019 Pazar günü Büyükada’da KAÇUV Umut Koşusu’nu gerçekleştirdi. KAÇUV Umut Koşusu ile her yaştan gönüllü çocukluk çağı kanserine farkındalık için koştu.

2000 yılında maddi sorunları nedeniyle kanser tedavileri aksama riski taşıyan çocuklar ve ailelerine destek sağlamak amacıyla kurulan KAÇUV, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı II kapsamında yürütülen “Sürdürülebilir Fon Yönetimi ve Sistemleri Projesi” çerçevesinde 22 Eylül 2019 Pazar günü Büyükada’da KAÇUV Umut Koşusu’nu düzenledi. Çocukluk çağı kanserine dikkat çekmek, bu konuda kamuoyunda farkındalık yaratmak ve erken tanının önemini vurgulamayı hedefleyen KAÇUV Umut Koşusu’nda 1200 kişi adımlarını umut olmak için atarken etkinliğe 2000’e yakın katılım oldu.

Startı saat 10.00 Mehmet Bölük Parkı’ndan verilen koşu 11.2 km’lik bir parkurda gerçekleşti. Koşunun ardından dereceye girenlere ödülleri Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, KAÇUV Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öncer, KAÇUV Yönetim Kurulu Üyesi Nur Alpınar tarafından takdim edildi. Genel erkek kategorisinde koşunun birinciliğini Fatih Küçüker, ikinciliğini Musa Achilov, üçüncülüğünü ise Fatih Kuşkurdan aldı. Genel kadın kategorisinde ise birinciliği Rojin Selgi, ikinciliği Hülya Tanrıyaşükür, üçüncülüğüde Özlem Öztürk aldı.