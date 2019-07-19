Keçiören Belediyesi Haberleri - Güncel Keçiören Belediyesi Haberleri

Türkiye’nin en kalabalık nüfus oranına sahip olan ikinci büyük ilçesi Ankara Keçiören, aynı zamanda Başkent’in en merkezi ve metropol ilçelerinden biridir. Kalabalık nüfusu nedeniyle gün içinde sayısız olaya ev sahipliği yapmaktadır. Keçiören Beledeyisi son dakika haberleri de özellikle son yerel seçimlerin ardından çok sık paylaşılmaktadır.

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Keçiören’de Yaşanan Güncel Olaylar!

Geçtiğimiz günlerde Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından yapılan bir açıklamada, Keçiören’in önemli bir törene imza atacağını duyurdu. Özel bir hastane ile Keçiören Belediyesinin ortaklaşa yürüteceği projede 1400 çocuk için toplu sünnet törenin yapılması planlanmaktadır. 8 Ağustos’ta yapılması planlanan Keçiören toplu sünnet töreni , Ankara ve Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü.

Keçiören Belediyesi haberleri

Keçiören ilçesinde yaşanan tüm önemli gelişmelerin yanı sıra, ilçede yıl içinde yapılması planlanan tüm sosyal etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri, etkinlik haberleri ve, anlık olarak haber platformumuz üzerinden görüntülenebilmektedir.

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Keçiören Belediyesinden Son Dakika Açıklamaları!

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz’un yaklaşmasının ardından yaptığı açıklamayla, 15 Temmuz günü yaşananların asla unutturulmayacağını ifade eden çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Keçiören 15 Temmuz günü önemli hareketliliklerin yaşandığı bölgeler arasında yer almaktaydı. Bölgede yapılan direnişin ve mücadelenin yıl dönümünde de Keçiören belediyesinin 15 Temmuz’u anma etkinlikleri düzenlemesi planlanmaktadır.