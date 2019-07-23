Klima Kullanımında Tasarruf İçin Bilinmesi Gerekenler

Yaz aylarında ülkemizi kasıp kavuran sıcak hava dalgalarına bağlı olarak oluşan serinleme ihtiyacı nedeniyle, bireysel ve kurumsal alanlarda klima kullanımlarında ciddi bir artış ile karşılaşıyoruz. Bu nedenle, uzun bir yaz mevsimi boyunca da ciddi mesai harcayacak klimalarınızı daha tasarruflu kullanabilmek adına hakkında bilmeniz gereken birkaç püf noktası bulunuyor.

Düzenli bakım hem cebinizi korur hem klimanızın ömrünü uzatır

Öncelikle uzun ve zorlu bir kış mevsiminden çıkan klimalarınızın her cihazda olduğu gibi kapsamlı bir bakıma ihtiyacı var. Teknik servis tarafından düzenli olarak yapılacak klima bakımları klimalarınızın daha verimli çalışmasını sağlarken bakımsızlıktan kaynaklanabilecek ekstra enerji harcamalarının da önüne geçecektir. Genel cihaz bakımının yanı sıra klima filtrelerinin bakımı da büyük önem taşıyor. Bu kapsamda evinizde var olan Mitsubishi Heavy Industries klimalarınızın filtrelerini belirli aralıklarla kendiniz de çıkarıp su ile yıkayarak temizliğini sağlayabilirsiniz. Yapacağınız filtre temizliği cihazınızın ısıtma ve soğutma performansını yükseltir. Ayrıca kir ve mikropların oluşturabileceği kötü kokuları önler ve odadaki havanın daima temiz kalmasını sağlar.

Doğru klima kullanımı enerji harcamalarınızı minimuma indirir

Güzel bir bakımın ardından sıra geldi klimalarınızın doğru bir şekilde kullanılmasına. Teknik bakım kadar doğru kullanılan klimalar da ay sonunda gelecek elektrik faturanızın gereksiz yere yükselmesini engelleyecektir. Doğru kullanım kapsamında dikkat etmeniz gereken ilk nokta klimalarınızın çalıştığı sıcaklık. Her ne kadar herkesin konfor sıcaklığı farklı olsa da 22-25 derece arasındaki sıcaklıklar ideal ortam sıcaklıkları olarak bilinir. Önemli olan dış hava sıcaklığına uygun olarak ortamdaki havanın sıcaklığını kademeli olarak konfor sıcaklığına getirmektir. Örneğin dışarıda hava 30°C’yken ortam sıcaklığını hızlıca soğusun diye 18°C ‘ye ayarlamak klimanızın çok yüksek performansla çalışmak zorunda kalmasına neden olur ve bu da dolayısıyla elektrik sarfiyatındaki bir artışı beraberinde getirir. Oysa ortam sıcaklığı kademeli olarak örneğin önce 25°C’ye sonra 22°C’ye çekilirse yüksek oranda bir elektrik sarfiyatının önüne geçilebilir. Buna ek olarak eğer klimanızda Mitsubishi Heavy Diamond serisi klimalarda olduğu gibi otomatik kapanma özelliği varsa, odada olmadığınız zamanlarda klimanız bunu algılayarak çalışmayı durduracaktır. Bu da gereksiz elektrik sarfiyatını önüne geçme konusunda sizlere yardımcı olur.

Klimayı sürekli açıp kapatmak doğru değil

Bunun yanı sıra klimaların gün içerisinde sık sık kapatılıp açılması da yine çok fazla enerji harcanmasına neden olan etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Klimanızı sürekli açıp kapatırsanız cihazlarınız tüm sistemlerini yeniden başlattığı için neredeyse birkaç katı fazla enerji harcıyor. Sonuç olarak, elektrik tüketimi de yaptığınız açma ve kapama sıklığına bağlı olarak sürekli artıyor. Bu nedenle klimalarınızı, gün içerisinde ortam sıcaklığını sabitleyene kadar mümkün olduğunca kapatmamaya ve tek bir ısı derecesinde çalıştırmaya özen gösterin. Artık tüm klimalarda kullanılan inverter teknolojisi ile klima iç ve dış hava sıcaklığına göre kendisini ayarlayacak ve böylece aç/kapa yapmaya ihtiyaç kalmayacaktır.

Minimumda enerji harcayan klimaları seçin

Yeni klima alacaklar için de enerji tasarrufu büyük önem taşıyor. Daha önce klima kullanmadıysanız ya da cihazınızı değiştiriyorsanız alacağınız cihazı çok iyi araştırmanız ve alanında uzman yetkili satıcılardan destek almanız gerekiyor. Klimanızı yeni nesil teknolojiyle üretilen, enerji tasarrufu yüksek bir marka ve model olarak seçtiğiniz takdirde orta ve uzun vadede elektrik faturalarınızda ciddi bir enerji tasarrufu sağlamanız mümkün. Bunları göz önünce bulundurarak yeni bir klima alacaksanız Türkiye’de yalnız Form Mitsubishi Heavy Industries konsept mağazalarında satışa sunulan yüksek kaliteli, enerji tasarruflu ve çevre dostu R32 akışkanlı split klimaları tercih edebilirsiniz. R32 akışkanlı ürünler yeni nesil çevre dostu teknolojileri sayesinde kullanıcılarına yüksek performansının yanı sıra enerji tasarrufu da sunuyor.

Son olarak klimalarınızı kullanırken daha fazla enerji tasarrufu sağlayabilmek ve cihazınızdan yüksek performans elde edebilmek için klimalarınızın bulunduğu odalara güneşin girişini engelleyecek perde, panjur, gölgelik vb. önlemler alabilirsiniz. Bunun yanı sıra cihazınızın önünde herhangi bir fiziksel engel bulundurmamanız, klima çalışırken kapı ve pencerelerin kapalı olduğundan emin olmanız da cihazınızı maksimum verimlilikte kullanmanıza yardımcı olacaktır.