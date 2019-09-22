Son Dakika: "Kocam iktidarsız" diyen Kadın Hakkında Mahkemeden Emsal Karar

Kocasının dedikodusunu yapan ve kendi arkadaş çevresine "iktidarsız" diyerek hakir görüp sürekli başkalarıyla kıyaslayan kadın mahkeme tarafından boşanma davasında kusurlu bulundu. Buna göre eşini başkalarıyla kıyaslamak ve kusurları hakkında dedikodu çıkarıp hakir görmek boşanma nedeni sayıldı.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 4. Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açan karı kocanın başvurusunu değerlendiren yerel mahkeme, evi sürekli terk edip giden kocanın dava talebini reddederek kadının boşanma talebinin kabulüne hükmetti. Kararı davalı - karşı davacı koca temyiz edince dava dosyası Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne ulaştı.

Yerel mahkemenin kararını ve dava dosyasını inceleyen Yüksek Mahkeme, kararın isabetsiz olduğunu öne sürerek kararı bozdu. Bozma kararında; " Davacı-karşı davalı kadının da eşini başkalarıyla kıyasladığı, hakir gördüğü, eşine baskı uyguladığı ve davalı-karşı davacı erkeğin iktidarsız olduğuna ilişkin dedikodu çıkardığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında davalı-karşı davacı erkek için de, evlilik birliğini temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir." denildi.

Gerçekleşen bu olaylar sonucunda davalı - karşı davacı erkeğin de dava açma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bu sebeple davalı - karşı davacı erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile karşı davanın reddinin hukuka uygun olmadığı gerekçe gösterildi. Bunun üzerine bozma kararından sonra dava dosyasını değerlendiren Aile Mahkemesi ilk hükmüne direndi. Bunun üzerine devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Kurul gerekçeli kararında; davacı - karşı davalı kadının eşi üzerinde baskı kurmaya çalıştığı ve kendi ailesiyle kıyaslamak suretiyle onu hakir gördüğüne vurgu yaptı.

Dedikodu Yapması Boşanma Sebebi Sayıldı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun davaya ilişkin emsal kararında; "Davalı - karşı davacı erkeğin iktidarsız olduğu yönündeki dedikoduların çıkmasına sebebiyet verdiği ve tüm bu olguların tanık beyanlarında doğrulandığı anlaşılmaktadır." denildi. Bu sebeple davacı - karşı davalı kadının da boşanmada kusurlu olduğunun kabul edilmesi gerekirken , davacı - karşı davalı kadının kusursuz olduğundan bahisle direnme kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: https://ilkayuyarkaba.av.tr/