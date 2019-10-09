Kombi alırken nelere dikkat edilmeli?

Buderus, uzmanlığı ile merak edilen soruları yanıtlıyor..

Isıtma ve soğutma pazarının lider markalarından Buderus, uzmanlığı ve tecrübesi ile son kullanıcılarının en çok merak ettiği soruları yanıtlamaya devam ediyor. Resmi Youtube sayfasından da birçok faydalı içeriğe ulaşabileceğiniz Buderus, yoğuşmalı kombi hakında en çok merak eden sorulara yönelik faydalı bilgiler paylaştı.

Yoğuşmalı kombi nedir? Nasıl çalışır?

Kombiler yanma teknolojilerine göre yoğuşmalı ve konvansiyonel (yani yoğuşmalı olmayan) cihazlar olarak 2’ye ayrılırlar. Yoğuşmalı kombiler teknoloji ve tasarım itibari ile konvansiyonel kombilerden üstün tasarımlardır. Yoğuşmalı cihazlar, atık baca gazının içinde bulunan su buharını yoğuşturarak elde edilen ısıyı tesisata aktarmak üzere tasarlanmış cihazlardır. Atık gazın içindeki yoğuşma ısısını da kullandıkları için yoğuşmalı olmayan cihazlara göre daha verimli çalışırlar ve daha az gaz tüketirler. Yani aslında yakıt içinde var olan enerjiyi mümkün olan en yüksek oranlarda çeker ve kullanırlar. Yoğuşmalı kombilerde ısıtma tesisatından dönen su, önce yanmış ve sıcaklığı düşürülmüş baca gazı ile karşılaşarak baca gazını tesisat suyu sıcaklığına kadar soğutur.

Konvansiyonel kombilerde ise yanma gerçekleştikten sonra, atık gaz içindeki su buharının yoğuşması istenmediği için yanmış gazlar ve içeriğindeki su buharı yüksek sıcaklıkta bacadan atılır.

Yoğuşmalı kombiler söz konusu yoğuşma suyuna karşı yüksek dayanımlı alaşım malzemeden üretildikleri için konvansiyonel kombilere nazaran her şartta daha fazla enerji almayı ve tesisata aktarmayı mümkün kılarlar. Yüksek radyatör sıcaklığına ihtiyaç duyulan ve yoğuşmanın gerçekleşemeyeceği çok soğuk kış günlerinde dahi nispeten çok düşük baca gazı sıcaklıkları sayesinde enerji tasarrufu sağlamaya devam ederler.

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Kombi alırken nelere dikkat edilmelidir?

Kombi satın alırken, alacağınız kombinin yoğuşma teknolojisine sahip olmasının yanı sıra kullanılacak alanın özellikleri de önemlidir. Evin ya da ofisin metrekaresi, bulunduğu konum, yapının izolasyon kalitesi, banyo sayısı vb. verilerin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kriterlere göre kullanıma en uygun kapasiteli kombi tespit edilmelidir.

Yoğuşmalı bir cihazdan en hesaplı şekilde faydalanmak için mümkün olduğu kadar fazla yoğuşma gerçekleşmelidir. Bunun için doğru sistem tasarımı çok büyük önem arz eder. Tesisattan dönen suyun sıcaklığı mümkün olduğuca 55 C ve altında olmalıdır. Bu amaçla kombi gidiş suyu sıcaklığı buna göre ayarlanmalıdır (radyatör için max 60-70 C).Yani ısıtıcı yüzeyler buna uygun seçilmiş olmalıdır. Ülkemizde gerek hesap yöntemlerindeki emniyet katsayıları gerekse tesisat uygulayıcılarının tecrübeleri dolayısı ile radyatör seçimleri genellikle büyük yapılmakta veyoğuşmalı cihaz kullanımı elverişli olmaktadır. Isıtma sezonu boyunca kombi çıkış suyu sıcaklıklarının tavsiye edilen sıcaklarda kaldığı gözlemlenmektedir.

Şüphesiz ki verim değeri ve sessiz işletim kombilerin en önemli özellikleri arasında gelir ve iki kombi cihaz arasında kullanıcın karar vermesinde önemli rol oynar. ErP yönetmeliğine göre her kombi cihazın içinden ErP Enerji Etiketi ve ErP Bilgi Föyü çıkmak zorundadır. Her tedarikçi, bu değerleri yönetmeliğin tanımladığı standart ve aynı yöntemlerle ölçümlemek durumundadır.

ErP Bilgi Föyünden cihazın verimliliklerini (örneğin 92, 93% ve 94%) ve Ses Seviyesi değerlerini karşılaştırabilirsiniz. Ses Seviyelerini ErP Enerji Etiketlerinin üzerinde de kolaylıkla okuyabilirsiniz. Tüm yoğuşmalı cihazlar A ısıtma enerji sınıfına sahip olmakla beraber, verimlilikleri farklılık gösterebilir. ErP Bilgi Föylerinden cihaz verimliliklerinin karşılaştırmasını yapabilirsiniz.

Modülasyon aralığı denilen yani ısıtma ihtiyacınızın düşük olduğu durumlarda (örneğin mevsim geçişlerinde) boşa enerji harcamamak için kombinin kapasitesini ne kadar kısabileceğinin ölçüsü de yakıt tasarrufu ve kombi seçimi açısından önemli bir kriterdir. Örneğin ısıtma ihtiyacınız 3 kW iken, kombinizin 24 kW’lık ısıtma kapasitesini 1’e 8 ölçüsünde azaltarak, kendisini 3 kW’a kısabilmesi önemli bir özelliktir. Bunu yapabilen cihazlara 1:8 modülasyonlu cihaz denir.

Buderus yoğuşmalı kombiler geniş kapasite aralıklarıyla kullanıcılarına enerji verimliliği sağladıklarından dolayı kullanıcılarına keyifli bir deneyim sunmaktadır.

Bu faktörlerin yanı sıra, seçeceğiniz kombinin servis gibi satış sonrası hizmetleri konusunda başarılı olmasına da dikkat edilmelidir. Buderus uzman servis teknisyenleri ile tüm Türkiye’de hızlı ve kaliteli hizmetleri ile fark yaratmaktadır.

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