Meslek Hastalığı Tazminat Davası Nasıl Açılır? Meslek hastalığı, bir kişinin işyerinde sürekli olarak çalışmasından dolayı icra ettiği işin özelliği nedeniyle bazı zamanlarda hem bedensel hem de ruhsal anlamda sorunlarla karşı karşıya kalması olarak adlandırılır. Bu sebepten dolayı hem maddi hem de manevi anlamda zararların ve hasarların meydana gelmesinden dolayı çalışanlar işyerine tazminat davası açabilir. Çalışanların yaşadıkları hastalıklardan dolayı işverene tazminat davası açabilmesi için İş Mahkemelerine müracaatta bulunarak başvuru formunu doldurmaları gerekir.

Hangi Koşullar Meslek Hastalığı Sayılır?

Çalışanlar, uzun zamandan sonra aynı iş üzerine sürekli çalışmalarından dolayı hem bedensel hem de ruhsal anlamda bazı zararlarla karşı karşıya kalır. Bu rahatsızlıklar çalışanlarda belli bir sürenin geçmesinden sonra meydana gelir. Aşağıda uzun süreli çalışma sonucunda çalışanlarda meydana gelen bazı hastalıklar ile ilgili bilgiler yer alır:

Özellikle bilgisayarlı ortamda ve masa başında sürekli faaliyet gösteren çalışanlarda göz rahatsızlıkları ve baş ağrıları meydana gelebilir.

Sürekli ayakta iş hayatları olan kişilerin ise vücutlarında eklem ve bel ağrıları meydana gelir.

Bunun dışında hareketsiz bir şekilde oturarak çalışanlarda ise boyun ve kas ağrıları meydana gelebilir.

Çok gürültülü ve ses yalıtımının olmadığı yerlerde çalışanlarda ise genellikle kulak ağrılarına rastlanılır.

Yukarıda verilen hastalık sonucunda çalışanlarda meydana gelen hem fiziksel hem de ruhsal anlamda zararların karşılığının alınması için İş Mahkemelerine giderek maddi ve manevi tazminat davasının açılması için başvuru formunun doldurulması gerekir.

İşverenin Yapması Gerekenler Nelerdir?

Çalışanın işyerinde uzun süreli çalışmasından dolayı vücutlarında belli rahatsızlıklar meydana gelebilir. Bu durumun sonucunda çalışanlar işverene tazminat davası açma hakkına sahiptir. Böylece işveren hem maddi hem de manevi tazminatını çalışanlarına ödemek zorundadır. Fakat bazı durumlarda meydana gelen kazalar ve rahatsızlıkların sebebi işverenden ve çalışanların yaptıkları işlerden ötürü olmayabilir. Yani çalışanların başına gelen olaylar kişilerin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşmişse, işverenin tazminat ödememe hakkı vardır. Eğer çalışanların vücutlarına işverenin tedbirsizliği yüzünden bir kaza veya hastalık gelmişse, bu koşulda işveren çalışanlarına maddi ve manevi tazminat ödemek zorundadır. Fakat, işverenin kontrolü dışında gerçekleşen kazalarda işverene açılan maddi ve manevi tazminat davasını reddetme hakkı vardır.

Meslek Hastalığı Tazminat Davası Nasıl Açılır? Dava Süreci Nasıl İşler?

Çalışanlar hem bedensel hem de ruhsal açıdan meslekleri yüzünden herhangi bir hastalık veya kaza ile karşılaştıkları zaman bu durumun yaşanmasından hemen sonra İş Mahkemelerine gidilerek maddi ve manevi tazminat davası açmak için başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekir. Çalışanların açacakları maddi ve manevi tazminat davalarının toplamda süresi 10 yıldır. 10 yıl içerisinde açılmayan maddi ve manevi tazminat davalarında bir daha hiçbir koşulda karşı taraftan hak talep edilemez. Bunun için çalışanların zamanında meydana gelen bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları için maddi ve manevi tazminat davası açmaları gerekir. Dava sürecinin İş Hukuku avukatı ve danışmanlık ile sürdürülmesi zarar gören işçinin faydasına olacaktır.