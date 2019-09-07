Meteorolojiden Korkutan Uyarı! 5 İl İçin...

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama kapsamında, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğle saatleri itibarıyla Erzurum başta olmak üzere Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Sıcaklığın mevsin normalleriyle orantılı bir şekilde ilerleyeceği bilgisi paylaşılan bölge üzerinde rüzgar güney gönlerden hafif bir şekilde etki gösterirken, ara ara orta kuvvete çıkacak.

Gün içerisinde beklenmekte olan maksimum sıcaklık Tunceli için 32 derece, Erzincan için 31 derece, Iğdır için 30 derece, Ağrı için 30 derece, Erzurum için 26 derece, Kars için 25 derece ve Ardahan için 23 derece olarak paylaşıldı.