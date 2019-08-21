Sağlığa Dair Birkaç Tüyo

Ameliyatsız yüz germe işlemi, yaşlanma belirtilerini azaltan ve cildi daha genç ve daha sıkı bir görünüme kavuşturan, ciddi bir ameliyat için hazır olmayanlar için invazif olmayan bir tedavi yöntemidir.

Thermage, VShape, ClearLift, Ulthera, Scarlet, Forma, vitamin enjeksiyonlu mezolifting ve dolgu enjeksiyonu gibi lazer sistemleri cildin esnekliğini ameliyatsız yüz germe geliştirerek genç ve genç görünümlü bir görünüm yaratır.

Her ne kadar neşterler gravite yönteminde bir öncelik olarak kalsa da, birçok kişi artık cerrahi yöntemlerin yerine basit şeyleri tercih etmektedir. Cerrahiye müdahale olmadan tıbbi uygulamalar giderek daha popüler hale geliyor.

Yaşlanma karşıtı dünya, kısa sürede etkisini görebileceğiniz, yüzdeki yaşlanma belirtilerini önemli ölçüde azaltan lazer sistemlerinden, derin kırışıklıkları gideren ve yüze hacim sağlayan hyaluronik asit bazlı dolgu enjeksiyonlarına kadar çeşitli etkili silahlara sahiptir.

Saç Mezoterapisi Nedir?

Bu, saçların doğrudan kafa derisine ihtiyaç saç mezoterapisi nedir duyduğu vitaminleri, mineralleri, keratolitik maddeleri, amino asitleri ve yüzey genişleticileri enjekte etme işlemidir.

Etkili Yöntemi Var mıdır?

Bu, harici olarak uygulanan ürünlere kıyasla, saç ve saç derisi ürünlerinden daha üstündür. Örneğin, kafa derisine bir ürün uygulamak, kafa derisine bir ürün enjekte ederken 8 birim etki gösterirken, 1 birim etki gösterir.

Etkisi Nasıl Gösterilir?

Verilen ilaçlar ve iğneler bölgede tahrişe neden olur. Bu, kan birikimi, daha önce birikmiş kan atılımı ve saç derisine biriken kanın nüfuz etmesiyle sonuçlanır. Böylece saç telleri köklerden beslenir ve enerji alınır. Saç mezoterapisi doktorun önerdiği sıklıkta yapılırsa, bir süre sonra küçük kan damarları oluşur ve bu da beslenme süreklilik olarak yapmaktadır.

Göz Altı Morlukları Neden Oluşur?

Uzun süre uykusuzluk veya yorgunluktan sonra gözlerin çökmesi ve kararması normaldir. Ancak göz altındaki morarma nedenleri bununla asla sınırlı değildir. Çürüklerin birçok farklı nedeni olabilir.

Gözlerin altındaki morluklar tamamen genetik olabilir. Melanin denilen bir madde konsantre olduğu için göz çevresindeki koyu göz altı morlukları rengi artırmak mümkündür. Özellikle Asya toplumunda bu yaygındır. Aynı şekilde, yüz özellikleri yüzünden gözlerin altında mor görünen insanlar da var. Yüzün önde gelen kemikleri, çıkıntılı delikler ve şişmiş gözler damarlanmaya ve sonuçta koyu halkalara neden olabilir.