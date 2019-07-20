TOKİ'den 15 Yeni Kampanya Duyurusu!

Ülkemizde dar ve orta gelirli vatandaşların rahatlıkla ev sahibi olmalarına yönelik faaliyetlerde bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla 15 yeni konut kampanyasının yapılacağını duyurdu. Yeni kampanyalar kapsamında vatandaşların 10 Bin TL peşinatla birlikte ev sahibi olması hedeflenmektedir. TOKİ tarafından uzun vadede yapılması hedeflenen toplam 1 Milyon 200 Bin konutun, 2023 yılına kadar tamamlanması beklenmektedir. Bu hafta içinde 15 yeni konut kampanyası yapacağını duyuran TOKİ, Türkiye2nin birçok farklı bölgesinde vatandaşların, 10 Bin TL peşinatla ev sahibi olmasını hedeflediklerini açıkladı.

TOKİ kampanyaları kapsamında yer alacak olan iller; Yozgat, Sivas, Kırıkkale, Diyarbakır, Kars, Burdur, Şanlıurfa, Ankara, Erzurum, Çankırı ve Bolu olarak belirlenmiştir. Belirtilen bazı illerin hem merkezlerinde hem de ilçelerinde kampanyalar başlatılacaktır.

Yozgat Medrese 10 Konut Projesi

TOKİ tarafından duyurulan kampanyalar arasında ilk sırada Yozgat Medrese gelmektedir. Yozgat Medrese TOKİ projesi kapsamında toplamda 10 adet konut bulunmaktadır. 3 + 1 ve 4 + 1 dairelerin bulunduğu projede; en yüksek 385 Bin 808 TL, en düşük 344 Bin 234 TL arasında vatandaşların konut satın alması ön görülmektedir. Yozgat Medrese TOKİ kampanyası kapsamında en düşük aylık taksit miktarı 2 Bin 451 TL olarak belirlenmiştir.

Sivas Merkez Yenimahalle 46 Konut Projesi

Sivas’ın Merkez Yenimahalle ilçesinde yapılacak olan toplan 46 TOKİ konutu, proje kapsamında 96 ve 120 ay arasında vade seçenekleri sunulacaktır. 174 Bin ve 204 Bin TL arasında değişen Sivas TOKİ kampanyasından vatandaşlar 10 Bin TL peşinat ile yararlanabileceklerdir. Sivas TOKİ projesi kapsamında vatandaşlara en düşük aylık taksit tutarı olarak 1093 TL ödeyebilecekleri ifade edilmiştir.

Kırıkkale 10 TOKİ Konut Projesi

TOKİ Kırıkkale projesi, bölge halkı tarafından uzun süredir beklenmekteydi. Geçtiğimiz günlerde TOKİ tarafından 15 yeni toplu konut kampanyası yapılacağının duyurulması, vatandaşalar tarafından ilgiyle karşılandı. 2 + 1 ve 4 + 1 seçeneklerine göre farklı fiyat aralıklarında gerçekleştirilecek olan projeden tüm vatandaşlar yararlanabileceklerdir. Kırıkkale TOKİ 2019 projesi kapsamında vatandaşalar uygun konut tipini farklı ödeme seçenekleri ve vadelerle sahip olabileceklerdir.

Diyarbakır Kayapınar Çölgüzeli 43 Konut Projesi

Diyarbakır Kayapınar Çölgüzeli TOKİ başvurusu

29 Ağustos 2019 tarihinde başvuruların sona ereceği Diyarbakır TOKİ projesinden yararlanmak için TOKİ tarafından belirtilen şartlara haiz olmak gerekmektedir., 29 Ağustos tarihine kadar devam edecek ancak bu tarihten önce vatandaşların projelere başvurmaları tavsiye edilmektedir. Diyarbakır TOKİ projesi kapsamında vatandaşların en düşük 128 Bin TL’den ev sahibi olmaları hedeflenmektedir. Toplamda 43 konutun yapılacağını duyuran TOKİ, Diyarbakır’ın farklı bölgelerinde de TOKİ projelerinin devam edeceğini açıkladı.

Kars Sarıkamış 98 Konut Projesi

Standart TOKİ konut tipinde yapılması planlanan Kars TOKİ projesi, Sarıkamış’ta 98 adet konutun yapılmasını ön görmektedir. Diğer bölgelere göre daha düşük aylık taksitlerle ev sahibi olmalarına imkân tanıyan Kars Sarıkamış TOKİ projesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ; aylık olarak en düşük taksit miktarı 591 TL olarak belirlenmiştir. 10 Bin ve 20 Bin TL arasında peşinat vererek vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını hedefleyen TOKİ, Doğu Anadolu Bölgesi’nin farklı il ve ilçelerinde de projelerini sürdüreceğini açıkladı.

Şanlıurfa Hilvan TOKİ Projesi

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde sadece 1 konut yapacağını duyuran TOKİ, Hilvanlı vatandaşlara oldukça uygun fiyatlardan konut satışı gerçekleştirmektedir. Hilvan TOKİ projesi peşinat oranları 13 Bin ve 25 Bin arasında değişiklik göstermektedir. Düşük aylık taksit oranları sayesinde dar gelirli kişilerin rahatlıkla yararlanacağı TOKİ Hilvan projesi, bölgede ev almak isteyen vatandaşların beklentilerini büyük ölçüde karşılamıştır.

Ankara Sincan 354 Konut Projesi

TOKİ’nin en çok faaliyet gösterdiği illerden biri olan Ankara, başkentin en yoğun bölgelerinden biri olan Sincan’da 354 konut projesini hayata geçireceğini duyurmasının ardından vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterdiler. TOKİ Sincan projesi kapsamında en yüksek konut bedelinin 214 Bin 553 TL olması beklenmektedir. Peşinat ve vade seçeneklerinde de önemli kampanyalar yapan TOKİ, Ankara’nın en çok konut ihtiyacı duyulan bölgesinde uygun fiyatlarda vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacaktır.

Erzurum Palandöken 1. Ve 2. Etap Konut Projeleri

Erzurum’un Palandöken ilçesinde iki etaplı olarak gerçekleştirilmesi planlanan TOKİ projesi kapsamında toplamda 28 yeni TOKİ konutunun faaliyete geçmesi beklenmektedir. Erzurum Palandöken 1. Etap TOKİ projesi kapsamında konut fiyatlarının 112 Bin TL’den başlayan fiyatlarla vatandaşlara sunulması düşünülmektedir. 2 + 1 ve 3 + 1 olarak inşa edilen konutlardan sizin için en ideal konutu seçerek başvuru yapmanız mümkündür.

TOKİ Bolu Mudurnu Alt Gelir Grubu Konut Projesi