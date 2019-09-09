Turizmde 7 ayda tesislerde doluluk oranı yüzde 50 oldu

Yılın ilk 7 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 50,68; Temmuz ayında ise tesise geliş 9,9 milyon kişi, geceleme sayısı 28,8 milyon, doluluk oranı yüzde 74,9 olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı. Açıklanan veriler Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesisleri kapsıyor. 2019 Temmuz ayında doluluk oranı yüzde 74,9 olarak belirlendi.

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde tesise geliş 44,2 milyon kişi; geceleme sayısı ise 113,8 milyon olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 7 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 50,68; Temmuz ayında ise tesise geliş 9,9 milyon kişi, geceleme sayısı 28,8 milyon, doluluk oranı yüzde 74,9 oldu.

2018 yılının Ocak-Temmuz dönemine göre bu yıl aynı dönemde tesise gelişte yüzde 11,5; geceleme sayısında yüzde 11,4; doluluk oranında yüzde 5,35 artış oldu.

Geçen yılın Temmuz ayına göre tesise geliş yüzde 5,64; geceleme sayısında yüzde 4,94; doluluk oranında da yüzde 0,21 artış oldu.

2019 Ocak-Temmuz dönemi illere göre veriler şöyle:

Antalya tesise geliş 12,3 milyon kişi; geceleme sayısı 49,4 milyon ve doluluk oranı yüzde 64,21;

İstanbul tesise geliş 7,9 milyon kişi; geceleme sayısı 17,9 milyon ve doluluk oranı yüzde 58,4;

Muğla tesise geliş 2,4 milyon kişi; geceleme sayısı 7,5 milyon ve doluluk oranı yüzde 52,4;

İzmir tesise geliş 1,9 milyon kişi; geceleme sayısı 3,9 milyon ve doluluk oranı ise yüzde 49,2 olarak gerçekleşti.