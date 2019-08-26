Türkiye'nin en başarılı gençleri dünya finallerinde

Dünyanın en büyük ve en eski sivil toplum örgütlerinden birisi olan JCI (Junior Chamber International) tarafından 1981 yılından bu yana düzenlenen, “Ten Outstanding Young Persons of the World’ün 2019 yılı finalistleri açıklandı. 2018 TOYP Türkiye birincilerinden 3 gencimiz, ilk 20’de yer alarak finalist oldular:

• İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik; Sn. Duygu Yılmaz

• Tıbbi Yenilik ve Buluşlar; Sn. Dr. Gözde Durmuş

• İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet; Sn. Selçuk Yusuf Arslan

Finalde halk ve jüri oylaması ile belirlenecek olan Dünyanın En Başarılı 10 Genci 7 Kasım 2019’da Estonya’da yapılacak olan JCI Dünya Kongresi’nde ödüllerini alacak.

HALK OYLAMASINDA DESTEK ÇAĞRISI

2018 TOYP Türkiye kategori birincilerimizden, 2019 TOYP Dünya finaline kalan gençlerimiz halk oylamasında desteklerimizi bekliyor. 26 Ağustos’a kadar devam edecek olan halk oylaması toyp.jci.cc adresinde, Facebook hesapları üzerinden yapılıyor. Finalistler “Learn More” seçeneği ile özgeçmişleri incelenerek “Like (Beğen)” seçeneği ile oylanabiliyor. Birden fazla finalist için oy kullanılabiliyor.

Oy kullanmak için tıklayın: toyp.jci.cc

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Türkiye Derneği adına JCI İstanbul Şubesi tarafından 24 yıldır hayata geçirilen TOYP -Türkiye'nin 10 Başarılı Genci projesi, toplumsal gelişime katkısı bulunan ve daha iyi yarınların peşinde koşan ülkemizin başarılı gençlerinin çalışmalarını görünür kılmayı, onları daha duyarlı ve aktif vatandaş olmaları yönünde teşvik etmeyi amaçlıyor.

TOYP Türkiye 2018 Kategori Birinicileri, 22 Kasım 2018’de, Akatlar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen; TOYP Türkiye 2018 Direktörü Saadet Güven, JCI İstanbul Şube Başkanı Ezgi Nida Burci Ener ve JCI Türkiye Baş Başkan Yardımcısı Burcu Erol’un konuşmaları ile başlayan ’2018 TOYP Türkiye Ödül Töreni’nde ‘Türkiye’nin On Başarılı Genci’ olarak kamuoyuna açıklanmıştı.

2018 TÜRKİYE BİRİNCİLERİ

1. İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik; Sn. Duygu Yılmaz

2. Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi; Sn. Didem Doğar

3. Bilimsel Önderlik; Sn. Dr. Semir Beyaz

4. Kültürel Başarı; Sn. Utar Artun

5. Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik; Sn. Umutcan Duman

6. İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı; Sn. Göksel Gürsel

7. İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet; Sn. Selçuk Yusuf Arslan

8. Fen ve Teknik Gelişme; Sn. Dr. Elvan Böke

9. Kişisel Başarı; Sn. Nurten Akkuş

10. Tıbbi Yenilik ve Buluşlar; Sn. Dr. Gözde Durmuş

Yukarıdaki kategoriler için alınan yüzden fazla başvuru, alanında uzman ‘jüri komitesi’ tarafından değerlendirilmiş ve içlerinden en başarılı 10 Genç kategori birincisi olarak seçilmiştir.

2018 yılı TOYP Türkiye Birincileri, başarılarını ayrıca 2019 yılında gerçekleşecek ‘TOYP Dünya Finali’ne, uluslararası platforma taşıma şansına sahip olmuştur ve 3 gencimiz Dünya finallerinde ülkemizi temsil etmektedir.

TOYP Türkiye, 23 yıllık geçmişinde ‘16 Dünya Birincisi’ çıkararak TOYP Dünya genelinde üstün bir başarıya imza atmıştır. 2017 yılı TOYP Türkiye Birincilerimizden Dr. Burçin Mutlu Pakdil, ‘Bilimsel Önderlik’ kategorisinde en son açıklanan TOYP Dünya Birincisi olarak dünya kamuoyuna duyurulmuştur. Önceki yıllarda,

- Dr. Engin Durgun, Akademik Önderlik;

- Ahmet Kuzubaşlı İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik;

- Dr. Mehmet Z.Baykara Fen ve Teknik Gelişme;

- Dr. Canan Dağdeviren Tibbi Yenilik ve Buluşlar;

- Bulut Ersavaş İş Dünyası, Ekonomi ve Girişimcilik;

- Tülin Akın “İş Dünyası Ekonomi ve/veya Girişimcilik”;

- Hasibe Kızıltaş “İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet”;

- Şafak Pavey “İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı”;

- Tuğba Kalafatoğlu “Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi”;

- Utkan Demirci “Tıbbi Yenilikler ve Buluşlar”;

- Dr. Hilmi Volkan Demir “Bilimsel Önderlik”;

- Dr. Hasan Alanyalı “Fen ve Teknik Gelişme”;

- Harun Güçlüsoy “Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik”;

- Dr. Arın Namal, “İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet”;

- Erol User, “İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı”

kategorilerinde ülkemize “TOYP Dünya Birinciliği” kazandırdı.