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Yangından korunmak için neler yapılmalı?

Her yıl 25 Eylül - 1 Ekim arasında kutlanan “Yangından Korunma Haftası” kapsamında, yangına karşı alınması gereken önemlere dikkat çeken Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, yangın alarmı kullanımının öneminin altını çizdi.

Yaşam 25.09.2019, 14:34 25.09.2019, 15:18 Tuğçe Hanım
Yangından korunmak için neler yapılmalı?

Her yıl 25 Eylül - 1 Ekim arasında kutlanan “Yangından Korunma Haftası” kapsamında, yangına karşı alınması gereken önemlere dikkat çeken Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, yangın alarmı kullanımının öneminin altını çizdi.

Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, ülkemizde ilk itfaiye teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü olarak kutlanan “Yangından Korunma Haftası” ya da “İtfaiyecilik Haftası” olarak da bilinen haftada, yangına karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

Yangın alarmı olarak da bilinen erken uyarı sistemlerinin kullanımının gerekliliğine vurgu yapan Pronet, her konut ve iş yerinde birden çok yangın dedektörüne yer verilmesi gerektiğini belirtti. Pronet, ayrıca elektrik tesisatından çıkabilecek yangınlara karşı tesisatın düzenli bakımının yapılmasının önemini vurguladı.

Pronet, ev ve iş yerlerinde yangın söndürme tüpü bulundurulması, tüplerin bakımlarının yaptırılması, soba, kalorifer, mutfak ocaklarının dikkatli kullanılması gerektiğinin altını çizdi ve yangına karşı en önemli ve önleyici tedbirin yangın alarmı kullanmak olduğunu açıkladı. Pronet, bu sistemin nasıl çalıştığına dair açıklamalarda bulundu.

Yangın alarmı nasıl çalışıyor?

Alarm sisteminiz ile birlikte çalışan “duman-ısı artış dedektörü” evinizdeki duman ve ani ısı değişikliklerini fark eder ve Pronet Alarm Haber Alma merkezine sinyal gönderir. Pronet ortalama 10 saniye içinde size ulaşır, tehlikeyi teyit etmeniz halinde itfaiyeyi hemen adresinize yönlendirir. Bu sayede, alarm sisteminiz kurulu olmadığı durumlarda bile yangın tehlikesine karşı koruma altında olursunuz.

Son dönemde yangın alarmının kullanımının artışa geçtiğine dikkat çeken Pronet, 2019 yılında 104.591 adet yangın alarmı aldığını ve yangın alarmının toplam kullanıcı sayısının 27.000’den fazla olduğunu açıkladı.

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#İtfaiyecilik Haftası #yangın #yaşam #Yangından Korunma Haftası #türkiye #pronet
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