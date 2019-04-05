Yatırım Tavsiyeleri 2019

1- HİSSE SENEDİ

Hisse senedi, yatırım araçlarının en risklisi ama en çok kar getireni. Hisse senedini genel olarak şu şekilde açıklayabiliriz; değerinin yükseleceğine inandığınız bir şirketin hisselerinden pay satın alıyorsunuz ve eğer öngörülerinizde haklı çıkarsanız yapacağınızın karın haddi hesabı olmuyor.

Başta da belirttiğimiz gibi bu hisse senedi biraz riskli bir yatırım aracı fakat getirdiği karlar oldukça fazla.

2-ALTIN

Altın ise hisse senedinin tam tersine risk almayı sevmeyenlerin çokça tercih ettiği bir yatırım amacı. Özellikle değerinin sürekli olarak yükseldiği şu dönemlerde altın satın almak, oldukça mantıklı bir yatırım aracı.

3-GAYRİMENKUL

Gayrimenkul de oldukça fazla tercih edilen bir yatırım aracı. Yine ülkemizde konut fiyatlarının sürekli olarak yükselmesi sebebiyle gayrimenkule yatırım yapmak da oldukça mantıklı bir tercih olabilir.

Bu değer artışının yanı sıra gayrimenkulünüzün getireceği kira gelirini de unutmamak gerekir.

4-DÖVİZ

Son zamanlarda oldukça tercih edilen bir diğer yatırım aracı da döviz. Döviz de özellikle Amerikan Doları ve Euro kurunun her geçen gün artması sebebiyle mantıklı bir yatırım aracı olabilir.

Ancak döviz için uluslararası piyasaları etkileyen olayları iyi takip ederek hamlelerinizi yapmak önemlidir. Bu olaylar döviz kurunun artmasına sebep olabileceği gibi düşmesine de neden olabilir.

5-SANAL PARALAR

Sanal paralar da son zamanların oldukça tercih edilen yatırım araçları arasında. Özellikle bitcoin ve ethereum sanal paraların parlayan yıldızı.

Sanal para alım satımı yapabileceğiniz birçok internet sitesi mevcut. Fakat sanal paralar tamamen internet ortamında büyüdükleri ve piyasaları sık sık dalgalandığı için yüksek meblağlarda yatırım yapmak riskli olabilir.

6-FOREX

Forex’i döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamı olarak tanımlayabiliriz. Yine son yıllarda oldukça popüler bir yatırım aracı olan Forex’te farklı ülkelerinin para birimlerinin yanında gümüş, altın, petrol gibi yüzlerce üründe işlem yapabilirsiniz.

Fakat şunu da belirtmemiz gerekir ki Forex’te Türkiye için minimum işlem limiti 50 bin lira. Dolayısıyla küçük miktarda yatırım yapmak isteyen kişiler için pek uygun bir yatırım aracı değil.