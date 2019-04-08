Yaz Güneşinin Olumsuz Etkilerinden Cildinizi Korumanın Yolları

Baharın gelmesinin ardından yaz aylarının kavurucu sıcakları şimdiden kendini hissettirmeye başlıyor. Yaz mevsiminin yüksek hava sıcaklıkları ve güçlü güneş ışınları, ciltte olumsuz etkiler bırakabiliyor. Deniz ve havuza girmek, sık sık duş almak, bronz bir tene sahip olmak için güneşlenmek cilt ve deri sağlığını olumsuz etkileyen yaz mevsimi aktiviteleri arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre bu aktivitelerde bazı önemli noktalara dikkat edilmediği takdirde ciltte birtakım problemlerle karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. Cilt ve deri hastalıkları uzman hekimleri; güneşin zararlı ışınları olarak bilinen ultraviyole ışığının deri kanserine yol açabileceğini söyleyerek, yaz güneşine maruz kalan insanları kendilerine özen göstermeleri konusunda uyarıyor.

Deri kanserinin yanında güneşin zararlı ışınları; güneş yanıklarına, güneş ışınlarına maruz kalma durumunda oluşan alerjilere, çil ve cilt lekelenmelerine sebep oluyor. Bu noktada güneşin ultraviyole ışınlarından korunmak için yapılması gerekenler bizlere düşüyor.

Güneş Koruyucu Ürün Seçimi Önemli

Uzmanlar güneş kremi satın alırken ultraviyole A (UV A) ve ultraviyole B (UV B)’ye karşı koruyuculuğu olan güneş kremi türlerinin seçilmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan güneş kremlerinin, gün içinde açık havada, güneş altında vakit geçiren herkesin kullanması gerektiğini söylüyor. Bununla beraber güneş kremlerini, açık havaya ve güneş ışınlarına çıkmadan 30 dakika önce vücuda sürüp emilmesini beklemek gerekiyor.

Öte yandan güneş koruyucu kremleri, yüz bölgesine sürerken de dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. Yüze sürülecek olan güneş önleyici krem miktarını, yaklaşık 1 çay kaşığına denk gelecek kadar ölçüde ayarlamak gerekiyor. Bunun yanında güneş koruyucu kremlerin hiçbirinin gün boyu etkisinin sürdürmediği biliniyor. Bu sebeple uzun süre güneş altında veya açık havada kalınacaksa, her 2 saatte 1 güneş koruyucu kremi yeniden sürmek gerekiyor.

Güneşin Olumsuz Etkilerinden Cildi Korumanın Yolları