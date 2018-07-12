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Yaz için Harika Diyet Önerileri

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Yaz için Harika Diyet Önerileri
Bu yazımızda yaz için tasarlanmış ve sizleri forma sokacak bir kaç diyete yer vereceğiz. Bu diyetler ölüm diyeti, karpuz diyeti, hurma yoğurt diyeti ve basen eriten diyet olacaktır.

Bu diyetler sayesinde yazın fit bir vücuda kavuşabilirsiniz. Bu diyetlerin yaz için uygun olmasının sebebi ise programlarında ki yiyeceklerin hafif olmasıdır. Bu diyetlerin yanı sıra diğer tüm yazlık diyet listesi programlarını yazı sonunda vereceğimiz sitemizden ulaşabilirsiniz.

Ölüm Diyeti ile 1 Haftada 5 Kiloya Kadar Kilo Verin

Öncelikle ölüm diyeti çok ciddi bir diyettir ve bu diyet herkese tavsiye edilmez, bu sebepten ötürü bu diyeti 3 gün deneyim test etmelisiniz. 3 günün sonunda fena oluyorsanız, baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetleriniz varsa bu diyeti derhal bırakmalısınız. Bu diyet genel olarak kepekli galeta ve kayısı ile yapılmaktadır. Çok zor bir diyettir fakat acil kilo vermek isteyenler için idealdir.

Karpuz Diyeti Yaz için İdeal Bir Diyet

 

Yazın vazgeçilmez meyvesi karpuz ile kilo vermek istemez misiniz. Sofraların yazın vazgeçilmez ikilisi karpuz peynir ile bir haftada 4 kiloya kadar kilo vermek mümkündür. Bu diyette de sabah ve öğle öğünlerinde karpuz ağırlıklı besleniyoruz, akşam ana yemeği yedikten sonra yatmadan önce birde karpuz peynir tüketiyoruz. Karpuz diyeti ile daha fazla bilgi almak için yazı sonunda vereceğim linke tıklayabilirsiniz.

Hurma Yoğurt Diyeti

Hurma diyeti çok bilindik bir diyettir, hurma genelde ramazan ayında yenilen bir yemiş olsa da yoğurtla birlikte tok tutucu özelliği vardır. Bu diyetimizin özelliği iki muhteşem gıdanın tok tutucu özelliğidir. Bu diyeti günde 3 öğün her öğünde 7 hurma ve bir kase yoğurt tüketerek yapıyoruz. Daha detaylı bilgi için yazı sonunda vereceğimiz linke tıklayabilirsiniz.

Basen Eriten Diyet ile Basenlerinizden Kurtulun

Son olarak sizlere basen eriten diyeti takdim etmek istiyorum. Çok kapsamlı bir diyet olan bu diyetimizde basen bölgesinde ki yağları eritmeye yönelik bir beslenme şekli izliyoruz. Bu diyetimizi de yulaf ezmesi, tahıllı ekmek ağırlıklı öğünler tüketerek yapıyoruz. Ara öğünlerde ise meyve tüketiyoruz. Fakat aynı zamanda basen eriten diyet yaparken sporu da ihmal etmiyoruz. Her gün basen eriten hareketleri tekrarlıyoruz. Daha detaylı bilgi için aşağıda ki linki ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için; kilosorunu.com

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