Yaz kampında çocuklar eğlence ve bilgi dolu günler geçirdi

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) ve Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar Derneği iş birliğinde düzenlenen Yaz Kampında çocuklar doyasıya eğlenirken eğlenceli bir yaz geçirmenin de tadına vardılar.

7 -14 yaş grubu 30 çocuğun katıldığı ve 1 ay süren yaz kampında göçmenlerin toplumsal uyumuna katkı sağlamak için 10 göçmen çocuk da kamp programına dahil edildi. Kamp kapsamında Safranbolu ve Çorum’un tarihi ve turistik yerlerini gezen çocuklar Eymir Gölünde de doğanın içinde pedal çevirme şansı yakaladılar. Aqupark ve gençlik parkında da neşeli dakikalar geçiren çocuklar, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesinde birçok doğa olayını bilim merkezinde uygulamalı deneyimlediler.

Tarım, Rahmi Koç ve Vakıf Eserleri Müzelerini de ziyaret edip bol bol fotoğraf çekinen çocuklar ÇODAM’ın atölye çalışmalarına da katıldılar. Robotik, akıl oyunları, mutfak, jimnastik, tasarla –yap –oyna ve sanat atölyelerinde dolu dolu öğrenme ve eğlenme imkanı yakaladıkları için mutlu olan çocuklara kamp programı dâhilinde çadır kurma da öğretildi.

Bocce, futbol, tekerlekli paten, doğa yürüyüşü gibi spor dallarıyla da çocuklara hem sporu sevdirmeyi hem de eğitici, öğretici faaliyetler sunmayı amaçladıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Çocuklarımız bu kamp programıyla yeni arkadaşlıklar kurup, ekip çalışmasını öğrenirken, sorumluluk bilinçlerini de geliştirdiler. Ülkemizin doğal ve tarihi zenginliklerini yerinde görme, atölye çalışmalarıyla eğitici faaliyetlerin içinde bulunma şansı buldular. Göçmen çocuklarımız da kamp programına katıldı, böylece kaynaştılar, kendi aralarında yaşıtlarıyla gönül köprüsü kurdular.” diye konuştu.​