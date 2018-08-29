  • BIST 93.604
  • Altın 246,951
  • Dolar 6,3847
  • Euro 7,4477
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 27 °C

Yaz kampında çocuklar eğlence ve bilgi dolu günler geçirdi

»
Yaz kampında çocuklar eğlence ve bilgi dolu günler geçirdi
Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) ve Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar Derneği iş birliğinde düzenlenen Yaz Kampında çocuklar doyasıya eğlenirken eğlenceli bir yaz geçirmenin de tadına vardılar.

7 -14 yaş grubu 30 çocuğun katıldığı ve 1 ay süren yaz kampında göçmenlerin toplumsal uyumuna katkı sağlamak için 10 göçmen çocuk da kamp programına dahil edildi. Kamp kapsamında Safranbolu ve Çorum’un tarihi ve turistik yerlerini gezen çocuklar Eymir Gölünde de doğanın içinde pedal çevirme şansı yakaladılar. Aqupark ve gençlik parkında da neşeli dakikalar geçiren çocuklar, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesinde birçok doğa olayını bilim merkezinde uygulamalı deneyimlediler.

Tarım, Rahmi Koç ve Vakıf Eserleri Müzelerini de ziyaret edip bol bol fotoğraf çekinen çocuklar ÇODAM’ın atölye çalışmalarına da katıldılar. Robotik, akıl oyunları, mutfak, jimnastik, tasarla –yap –oyna ve sanat atölyelerinde dolu dolu öğrenme ve eğlenme imkanı yakaladıkları için mutlu olan çocuklara kamp programı dâhilinde çadır kurma da öğretildi.

Bocce, futbol, tekerlekli paten, doğa yürüyüşü gibi spor dallarıyla da çocuklara hem sporu sevdirmeyi hem de eğitici, öğretici faaliyetler sunmayı amaçladıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Çocuklarımız bu kamp programıyla yeni arkadaşlıklar kurup, ekip çalışmasını öğrenirken, sorumluluk bilinçlerini de geliştirdiler. Ülkemizin doğal ve tarihi zenginliklerini yerinde görme, atölye çalışmalarıyla eğitici faaliyetlerin içinde bulunma şansı buldular. Göçmen çocuklarımız da kamp programına katıldı, böylece kaynaştılar, kendi aralarında yaşıtlarıyla gönül köprüsü kurdular.” diye konuştu.​

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mustafa Ak, Keçiören Belediyesi Fen İşleri ve Etüt Proje Müdürlüğü teknik ekiplerinin çalışmalarını incelemelerde bulundu15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:41
  • Ankara’nın ilk millet kıraathanesi Keçiören Belediyesi tarafından açıldı14 Ağustos 2018 Salı 10:01
  • Ovacık kurban satış alanında 566 büyükbaş, 89 küçükbaş olmak üzere toplam 655 kurban satış çadırı yer alıyor13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:55
  • Mustafa Ak, şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldı13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:51
  • Mustafa Ak, sel mağduru vatandaşın evini ziyaret etti10 Ağustos 2018 Cuma 10:01
  • Mustafa Ak, Kamil Ocak Mahallesi ve Çaldıran Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi ve vatandaşların problemlerini dinleyerek notlar aldı10 Ağustos 2018 Cuma 09:58
  • Keçiören Belediyesi, mobil cenaze hizmet aracı ile işlemler daha hızlı09 Ağustos 2018 Perşembe 09:56
  • Keçiören Müftüsü Dr. İhsan İlhan veda yemeği ile yeni görevine uğurlandı08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:07
  • Mustafa Ak, Ağustos ayında doğan 196 personelin doğum gününü kutladı07 Ağustos 2018 Salı 10:16
  • 1071 Geri Dönüşüm Atölye Cafe her gün hizmette06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:30
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim