Yaz Kapıda, Bölgesel Zayıflamanın Tam Zamanı

Dr. Buğra Buyrukçu

Kışlık kalın kıyafetlere veda, vücut hatlarını ortaya çıkaran yazlık giysilere merhaba demeye çok az kaldı. Peki ya kilolar? Bölgesel zayıflama nın tam zamanı.

Havaların ısınmaya başladığı şu günlerde kadın-erkek herkes zayıflama telaşına düştü. Kış boyu alınan kiloların kalın giysilerle kamufle edildiğini ancak yaz aylarının gelmesiyle bunların saklanması mümkün değil. O nedenle şimdiden fazla kiloların çaresine bakmak, form kazanmak lazım” dedi. Türk insanının kiloyla en büyük derdinin bölgesel yağlar olduğunun altını çizen Dr. Buyrukçu, “Sanılanın aksine bölgesel yağlardan kalıcı olarak kurtulmak mümkün. Diyet ve sporla zayıflamalarına rağmen bölgesel yağlarından kurtulamayanlar için çare var.

Bir ayda 8 Santimetre İncelme

Bölgesel yağlar ın bilhassa basen, göbek, bacak arası ve kol gibi yerlerde yoğunlaşır. Bu alanlardaki istenmeyen kilolardan kurtulmak için geleneksel ve tamamlayıcı tıp çok etkili çözümler sunuyor. Örneğin akupunktur ile bölgesel zayıflamak mümkün. Uygulama oldukça basit, ağrısız ve kısa süreli. Yağların yoğunlaştığı bölgelere takılan akupunktur iğneleri ile bu yağ dokularının parçalanması sağlanıyor. Bağışıklık sistemi, parçalanan bu yağ dokularını alıp lenf yolları ile kana karıştırıyor, sonra da bol su içilerek böbreklerden atılıyor. Vücudun kendisi parçalamayı sağladığı için verilen bölgesel kilolar geri alınmıyor. Sonuç olarak bir ay içerisinde en az 4-8 santimetre incelme sağlanıyor.

Verilen Kilolar Geri Alınmıyor