Yaza Merhaba Partisi Çok Güzeldi

İrem Subaşı / Editör

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin Geleneksel Yaza Merhaba Partisi büyük ilgi gördü, renkli görüntülere sahne oldu. Yaz tatili öncesi son kez buluşan Başkentli genç girişimciler, çok keyifli saatler geçirdi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD’nin, üyeler arasındaki dostluk, dayanışma ve ticari ilişkileri geliştirme amacıyla düzenlediği organizasyonlara bir yenisi daha eklendi. Derneğin sosyal etkinlikleri kapsamında üyeler bu kez Geleneksel Yaza Merhaba Partisi’nde bir araya geldi. GGYD üyelerinden Ebru Tanalp’in sahibi olduğu İncek Çınar Kasrı’nda düzenlenen partiye, tatil sezonuna rağmen genç girişimcilerin ilgisi büyük oldu.

STK Başkanlarının İlgisi

Seçim sonrası tatile gitmeden partide bir araya gelen Başkentli genç girişimciler, güzel bir yaz akşamında çok keyifli saatler geçirdi. GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki partiye aralarında TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, AFİDER Başkanı Engin Aygüney, BESİYAD Başkanı Ahmet Münir Yaşar, ASGİAD Başkanı Harun Pek’in de bulunduğu çok sayıda STK başkan ve yöneticileri de katıldı.

Enerji ve Moral Temennisi

Kartvizit alışverişinin de yapıldığı yaz buluşmasında Başkan Allıoğlu, birarada olmanın önemine işaret ederek, GGYD üyeleri arasındaki diyaloğun çok güçlü olduğunu söyledi. Yoğun ve yorucu kış aylarının ve ülkemiz için çok önemli olan seçim sürecinin geride kaldığını anımsatan Başkan Allıoğlu, “Artık biraz olsun dinlenme zamanı. Tatile gidecek tüm üyelerimize şimdiden iyi tatiller diliyor, yeni dönemde herkesin enerji, moral ve motivasyonu yüksek bir şekilde işine gücüne dönmesini istiyoruz” dedi. GGYD’nin yaz buluşmasına katılan konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzik eşliğinde sohbet etti, dans etti, hatta bazı üyeler şarkı söyleyerek hünerlerini sergiledi.