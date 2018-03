Yedi düvele meydan okuduğumuz, Çanakkale Zaferi

Mustafa Toruntay

Yedi düvele meydan okuduğumuz, olmaz denileni oldurduğumuz, Ata topraklarımızı kanımızın son damlasına kadar savunup koruduğumuz eşi benzeri olmayan bir destandır Çanakkale .

okluğun, açlığın, imkansızlığın zirvede olduğu, dört bir yanı hem içeriden hem dışarıdan hainler tarafından sarıldığı bir millet, vatan aşkıyla çarpan yüreklerini ortaya koymuş, bayrak düşmesin, ezan dinmesin diye, elde bayrak dilde tekbir cepheye koşmuştur. Bu zafer; eşi benzerine bir daha rastlanılmayan kadınıyla, erkeğiyle Anadolu insanımızın yedi düvele karşı göğüs göğüse çarpışarak yazmış olduğu bir yiğitlik destanıdır.

Bu büyük zafer, aziz milletimizin istiklal ve istikbali için her şeyi feda edebileceğinin en net kanıtıdır. Geçmişten bugüne, Anadolu topraklarında yaşamak hiçbir zaman rahat olmamış, iç ve dış tehdit her daim var olmuştur. Ancak Türk milletinin vatan sevdası her şartta galip gelmiş, yurdumuza göz diken hainleri hüsrana uğratmıştır. 15 Temmuz hain işgal girişimi sırasında, eline bayrağını alıp meydanlara koşan, tankın önüne geçip, kurşunlara siper olan bu millet, ecdadının yadigarına el sürdürmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha açıkça göstermiş, kanındaki yiğitliği tekrar gözler önüne sermiştir.

Bugün ise, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyen, sınır güvenliğimizi tehdit eden terör unsurlarına karşı büyük bir mücadele başlatmış, Afrin’de büyük bir başarı ile yürüttüğümüz Zeytin Dalı Harekatımızla mazlumlara umut olmaya devam etmiştir. Tarih bize yine önemli ve zor bir görev vermiştir. Bölgenin huzuru ve barışı için Türkiye tek güvencedir, Türkiye son kaledir.

İşte bizler de bu bilinçle hareket etmeli, bu anlayışı yaymalı ve sadece ülkemiz için değil, mensubu olduğumuz İslam coğrafyasında söz sahibi olarak akan kana dur demek zorundayız.