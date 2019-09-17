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Yelken: TYF Federasyon Kupası Yarışları Başladı
Spor
17.09.2019, 23:59
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Yelken: TYF Federasyon Kupası Yarışları
- Bodrum'da düzenlenen yarışlara, optimist ve laser sınıfında 60 kulüpten toplam 580 sporcu katılıyor
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#Milliyetçi Hareket Partisi
#kentsel dönüşüm
#ankara
#ABD Dışişleri Sözcüsüne sert tepki
#Motorine zam
#Amatör futbol
#İzmir Balçova
#İkinci Vatan
#Sektörel Bakış
#emre aşık
#Neslican Tay
#Çiçekli köyü
#Ankara Güzellik Salonu
#aldatma
#Ankara Optimum Outlet
#siyaset haberleri
#Kerem Özyeğen
#Mektebim
#samsun
#türkiye gündem özetleri
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