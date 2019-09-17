Yelken: TYF Federasyon Kupası Yarışları Başladı

Spor 17.09.2019, 23:59
Yelken: TYF Federasyon Kupası Yarışları Başladı
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Yelken: TYF Federasyon Kupası Yarışları

- Bodrum'da düzenlenen yarışlara, optimist ve laser sınıfında 60 kulüpten toplam 580 sporcu katılıyor

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