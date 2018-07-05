Yeme-içme konusunda yapılan hatalar çocukların hayatını tehdit ediyor!

Dr. Buğra Buyrukçu

Yaz tatilini dört gözle bekleyen aileler turizm bölgelerine akın ederken, yeme-içme konusunda yapılan hatalar özellikle çocukların hayatını tehdit ediyor. Yaz aylarında artan besin zehirlenmelerine dikkat çekmek istiyorum. Aileye büyük görev düşüyor.

Yaz tatili nedeniyle çocuklarıyla birlikte seyahate çıkan aileleri bekleyen büyük tehlike; besin zehirlenmeleri. Tatili kâbusa çeviren zehirlenmelere karşı en büyük görevin anne-babalara düştüğünü unutmayalım. Öncelikle yavrularınızı açıkta satılan besinlerden uzak tutmalısınız. Açık besinler yerine paketli ve güvenilir markaların ürünleri tercih edin, son kullanma tarihine mutlaka bakın. Yaz sıcağıyla beraber gıda maddelerinin çok hızlı bozulduğunu ve zehirlenme vakaalarının arttığını unutmayın.

Yazın Bu Besinlere Dikkat!

Dondurma, krema, pasta, mayonez ve soslar, kırmızı et-tavuk-balıklar, yumurta ve yumurtadan yapılmış besinler, süt ve sütten yapılmış besinler başta olmak üzere sayısız besin, sıcakla birlikte bozulup zehirlenmeye yol açmaktadır. Bu tip yiyecekleri mümkün olduğunca ev ortamında tüketmek, evde de soğuk zincirini iyi takip etmek büyük önem taşımaktadır. Ancak çocuklara kaynağı bilinmeyen su yerine kapalı şişe suyu, meyve-sebze tüketimi az ise taze sıkılmış meyve-sebze suyu, çok hoşlanmasalar da her gün mutlaka taze süt veya ayran içirilmelidir.

Ev Yapımı Dondurma ve Cips

Çocukların en sevdiği besinlerin başında gelen dondurmanın, yaz aylarında zehirlenme vakaalarının başında geldiğini, yine çok tüketilen cipslerin ise obeziteden diyabete pekçok hastalığın kaynağı olduğunu unutmayalım. Dondurma ve cipsi çok seven çocuklar için ‘bunları evde hazırlayın’ hem lezzetli, hem de sağlıklı ev yapımı dondurma ve cips tarifini sizinle paylaşıyorum. İşte o tarifler;

EV YAPIMI DONDURMA

Malzemeler:

*4 yemek kaşığı ev yoğurdu veya 1 çay bardağı ev yapımı kefir

*500 gram organik çilek

*2 yemek kaşığı doğal bal

*1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı:

Çilekleri temizledikten sonra biraz suda bekletip blendırdan geçirerek püre haline getiriyoruz. Daha sonra yoğurdu, bal ve vanilya özütünü ekleyip iyice karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışımı kalıplara döküp bir gece buzlukta bekletiyoruz.

EV YAPIMI CİPS TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı badem unu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

1 küçük boy soğan

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Soğanı rendeledikten sonra sıkarak suyunu alıyoruz. Sarımsağı ezerek soğan karışımına ekliyoruz. Soğan, sarımsak ve baharat karışımını derin bir kapta karıştırıyoruz.

Badem un, ,su ve zeytinyağ ile yaptığımız hamur karışımını tezgahta ince bir tabaka şeklinde açıyoruz. İnce hamurun yarısına hazırladığımız sostan sürelim ve diğer yarısını üzerine kapatıyoruz.

Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine üçgen kestiğimiz ince hamurları yerleştiriyoruz. 180 derece fırında 7-8 dakika fırınlıyoruz. Daha sonra fırın derecesini 120 dereceye düşürerek kuruyup çıtır çıtır olmasını sağlıyoruz. Soğuyan cipslerimizi ev yoğurdu ile hazırlanmış bir dip sos ile servis ediyoruz.