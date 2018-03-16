Yeni Altındağ Belediyespor Kulübü çatısı altında çalışmalarını yürüten boks takımı, Türkiye Şampiyonası’na hazır

Altındağlı boksörler, 17 – 23 Mart 2018 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda madalya hedefliyor.

Daha önce Türkiye Şampiyonluğu, Alt Minikler Türkiye Üçüncülüğü ve Yıldız Bayanlar Avrupa İkinciliği elde eden Altındağlı boksörler, bugünMersin’e geçecek.

Altındağlı boksörler söz verdi

Boks Antrenörü Hüseyin Akdeniz önderliğinde çalışan çocukların, idmanlardaki hırsı dikkatlerden kaçmadı.Altındağ Belediyesi tarafından yapılan Çalışkanlar İlköğretim Okulu Spor Salonu’ndaki idman ısınma hareketleriyle başladı. Minik boksörler, önce ringin etrafında koştu daha sonra açma germe hareketleri yaptı. Antrenör Hüseyin Akdeniz, sakatlık riskini göz önünde bulundurarak Altındağlı sporcuların bileklerine taktığı bandajları tek tek kontrol etti. Boks eldivenlerini ellerine geçiren sporcular, kasklarını takmayı da ihmal etmedi. Resmi müsabakayı aratmayan idman nefes kesti. Antrenmanın sonuna doğru ringde karşılaşan demir yumruklar, Altındağ’a madalya getirmek için hep bir ağızdan söz verdi.

Bu takımda potansiyel var

Yeni Altındağ Belediyespor Kulübü Boks Başantrenörü Ercüment Aslan, takıma duyduğu güveni dile getirdi.Mersin’deki Türkiye Şampiyonası’nda iyi neticeler alacaklarından şüphe duymayan Aslan, “Neden bu çocuklar arasından Olimpiyat Şampiyonu, Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu çıkmasın?” dedi. Aslan, Altındağ’da çok sayıda yetenekli çocuk olduğuna dikkat çekerek kısa süre önce gelen Türkiye Şampiyonluğu’nun, Alt Minikler Türkiye Üçüncülüğü’nün ve Yıldız Bayanlar Avrupa İkinciliği’nin bu duruma bir örnek teşkil ettiğini aktardı. Altındağ Belediyesi olarak çocukları spora teşvik etmek istediklerinin altını çizen Aslan, bu sayede çocukların kötü alışkanlıklardan uzak kalabileceğini de sözlerine ekledi.

“O madalyayı Başkan amcama hediye edeceğim”

Türkiye Şampiyonası’nda 46 kiloda Altındağ’ı temsil edecek Enes Özecik, 8 yıldır boksla uğraştığını söyledi. 2017 yılında Türkiye üçüncüsü olduğunu hatırlatan Enes, başarılarına bir yenisini daha eklemek istediğini vurguladı. 12 yaşındaki sporcu, boksu meslek haline getirmek istediğini belirterek kendilerine spor yapmaları için imkân sunan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye teşekkür etti.

Şampiyonaya giden bir diğer isim İbrahim Demirkol ise duygularını şöyle ifade etti: “Boksa başlamamda annemin payı büyük… Beni kötü alışkanlıklardan uzak tutan hep annem oldu. Ona layık olmaya çalışıyorum. 40 kiloda mücadele edeceğim. İddialıyım. İlk üçte kendime yer bulacağıma inanıyorum. Altındağ’a madalyayla döneceğim ve o madalyayı Başkan amcamız Veysel Tiryaki’ye hediye edeceğim.”