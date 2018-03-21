“Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”nde 1135 konut tamamlandı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ KAPSAMINDA İNŞAATI TAMAMLANAN BİN 135 KONUT, KURA ÇEKİLİŞİNİN ARDINDAN SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK.

“ Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ” kapsamında bin 135 konutun daha inşası tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesince Mamak Araplar Mahallesi’nde inşa edilen konutlar, rekreasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından çekilecek kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 744‘ü 100 metrekarelik, 372’si ise 120 metrekarelik konutların yapımının tamamlandığını ifade ederek, modern bir mimari ile inşa edilen konutların doğalgazlı merkezi ısıtma sistemli, asansörlü, yangın merdivenli, ısı kayıplarına karşı yalıtımlı, ferah ve fonksiyonel kullanımın ön planda olduğu 12 bloktan oluştuğunu kaydettiler.

2 AY İÇİNDE KURALAR ÇEKİLECEK

Çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, sosyal donatı alanları, 2 çocuk oyun alanı ile otopark yapımının gerçekleştirildiğini ifade ettiler.

Hak sahipleri için modern ve çağdaş şehircilik kurallarına uygun oluşturulan yaşam alanında çalışmalarda sona gelindiğini vurgulayan yetkililer, çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2 ay içinde konutların kurasının çekileceği bilgisini verdiler.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Mamak’ta kapsadığı alan ve üretilecek konut sayısı nedeniyle dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak gösterilen projede, konutların inşası aşama aşama tamamlanacak.

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 7,5 milyon metrekarelik alan üzerinde 14 mahalleyi kapsıyor. 11 etap halinde yürütülen projede zeminde 13 bin 500 gecekondu bulunuyor. Bugüne kadar 10 bin 200 gecekondu sahibiyle uzlaşma sağlanırken, 7 bin 186 gecekondunun da yıkımı gerçekleştirildi.

4 BİN 939 KONUT TESLİM EDİLDİ

Yeni Mamak Projesi kapsamında bugüne kadar belgeli (hak sahibi) 3 bin 565, belgesiz tesis sözleşmesi imzalayan bin 374 olmak üzere toplam 4 bin 939 konut yapılarak çekilen kuranın ardından gecekondu sahiplerine teslim edildi.

Araplar Mahallesi’ndeki bin 135 konutla birlikte proje kapsamında 6 bin 313 konutun yapımı tamamlanmış olacak.