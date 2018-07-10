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Yeni sistemin ilk kabinesi hayırlı olsun

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Mustafa Toruntay

Hedefine durmadan ve duraksamadan, dimdik bir şekilde ilerleyen ülkemize, yeni sistemimiz ve yeni sistemimizin ilk kabinesi hayırlı uğurlu olsun. Artık vakit daha çok büyüyen, hedefine hız kesmeden ilerleyen Türkiye vakti.

24 Haziran seçimleriyle ülkemiz, milletin iradesinin tecelli ettiği sandık sonucuyla yeni bir döneme girdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gücüne güç katacak olan ülkemiz, bürokraside yaşanan ve artık bıktıran kısır çekişmelerden de kurtulmuş oldu. Yeni sistem ve anlayış ile yoluna devam edecek olan Türkiye’mizin ilk kabinesi de dün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni kabinede görev alan ve görevini devam ettirecek olan bakanlarımıza güç, kuvvet ve başarı diliyorum. İnanıyorum ki, çıkılan bu kutlu yolda herkes üstüne düşenin fazlasını yapacak, fedakarca emek verip, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var güçleriyle çalışacaklardır. Vakit hızlanma, büyüme, bereketlenme ve eskisinden daha güçlü bir Türkiye yaratma vaktidir.

 

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