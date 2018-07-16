Yeni Tarım bakanımıza başarılar ama zor!

Her yeni kabine açıklanırken tek dikkat ettiğim bir Tarımcı olarak o bakanlık konusunda eğitim alması ve aldığı mesleki eğitimini geliştiren ve bölgesel tarımı iyi sentezlemiş mi diye bakarım ama bu şansı 16 yıldır bulamadım. Sağlık bakanı nasıl Hekimlerden atanınca başarı yakalanıyorsa Tarım konusunda da aynı ilke geçerli ama bu durum nedense hep atlandı. Bu iki meslek dalının bakanlığı konularında alt yapıları olmadıkça ASLA başarılı olamıyorlar. Tarım bakanlığına bundan evvel bir hekimin atanması üzücüydü. Bu hükümette 16 yılda tek bir Ziraat Fakültesi mezunu bu bakanlığa atanmadı. Ziraat Fakülteliler hayvancılık konularında genel bilgiler aldığından Veterinerlerden bir adım önde olarak bu bakanlığın yükünü taşıyabilirler. Gördük ki İktisatçılar ve Veterinerler bakanlığı sırtlayamadılar. Her şeyden önce yeni bakan geçen hafta birifing almış ve ola ki o birifingde "mera amanejmanına gereken önem verilemedi o yüzden hayvancılık konusunda başarılı olamadık" dense inanın bu mera amenejmanı ne demek diye utancından bunu sorsa bir türlü sormasa bir türlü. Zaten yeni bakanımız bu bakanlığı da beklemiyormuş bunu çevresine de belli etmiş, bu doğruysa buda üzücü. Bu yüzdendir ki daha ilk günlerde mesleki terimlere Fransız kalınan Sağlık ve Tarım bakanları 1 yıl dalga geçilecek konumda olurlar ve bürokrat bakanı yanlış yönlendirir ve sonrası bu yüzden başarısızlıktır. Artık başkanlık sisteminde alt kadronun başarısızlığına tahammülü yoktur.
Tarım ve Orman Bakanlığında aynı filmi bir kez daha izliyoruz. Herkes bir yer kapmakla uğraşıyor. Gündemde karalama politikası geçerli.. Liyakat yok, işin ehli aranmıyor, kim güçlü bastırırsa o koltuk ona verilecek yine. Bu yapılırsa bu bakanda başarısız olur gider.
Ancak sorunlar katlanarak artıyor. Bir kez daha Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapılandırıldı veya reorganizasyon yapıldı. Adı Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. YAPILANMA olmadı. Türkiye’nin tarımda konu bazında bir yapılanmaya gereksinmesi var. Konu bazında yapılanma nedir?
Balıkçılık veya hayvancılık yapacak bir yatırımcı bir genel müdürlüğe girdiğinde bütün sorularının cevabını alsın, evraklarını teslim etsin, işleri çözülsün, tarımsal destek alacaksa alsın, zamandan kazansın, yatırımını yapsın, kendi kazanırken, ülke ekonomisine katma değer getirsin.. Oysa şimdi balıkçılık olguları niye ayrı ayrı birimlere dağılmış veya diğer bazı konularda ki aksaklıklar hala niye var? Bu sorunu gören bürokrat niye bunları söyleyemiyor? Başkanlıkta gelse bürokratik oligarşi İNSAN faktöründen dolayı çok hız kazanamayacak. Belki kararname hızları arttıracak ama bürokrasi hızı aynı devam edecek.
Yapılandırmadan önce 4-5 genel müdürlüğe giderken değişen bir şey olmadı gene 4-5 genel müdürlüğe gidecek! Bu ne demek? Hayvancılık Genel Müdürlüğünün içinde hayvan hastalıkları yok. Bitkisel Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğünde Bitki hastalık ve zararlıları yok. Hadi bakalım yeni bakan bunları biliyor mu? Tabi ki bilmiyor çünkü bunları söyleseler küçülecek diğer birimin amirinin hatırı kalacak. Bakan bey randevu verseniz de İktidarın 2011 ve 2015 aday adayı olarak size yapmanız gerekenler konusunda bilgi aktarmam halinde belki başarılı olmanıza katkım olur. Yoksa bürokratlar ayın 15'i gelse de maaş alsak ne iyi oluyor formatında devam ederler.
Ayrıca 5 yıllık bir mühendis üst düzey yönetici olması doğrumu ve DSİ’nin görevleri nerede? (ki yeni çıktı)
Kısaca Rumeli İşkembecisin adı Menekşe İşkembecisi oldu. KOKU yine aynı... Gelen Bakanın kadro takım kurma şansı da yok.. Şansı olsa 16 yıl sonra tarımda sürekli yazdığım sorunları yaşamazdık..
Keşke haksız çıksam ve hepinizden özür dilemek doğruyu bulmak adına iyi olur ama nedense bu Tarım bakanlığı konusunda hep haklı çıktım.
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