Yeni Tarım bakanımıza başarılar ama zor!

Oğuz Güler

Her yeni kabine açıklanırken tek dikkat ettiğim bir Tarımcı olarak o bakanlık konusunda eğitim alması ve aldığı mesleki eğitimini geliştiren ve bölgesel tarımı iyi sentezlemiş mi diye bakarım ama bu şansı 16 yıldır bulamadım. Sağlık bakanı nasıl Hekimlerden atanınca başarı yakalanıyorsa Tarım konusunda da aynı ilke geçerli ama bu durum nedense hep atlandı. Bu iki meslek dalının bakanlığı konularında alt yapıları olmadıkça ASLA başarılı olamıyorlar. Tarım bakanlığına bundan evvel bir hekimin atanması üzücüydü. Bu hükümette 16 yılda tek bir Ziraat Fakültesi mezunu bu bakanlığa atanmadı. Ziraat Fakülteliler hayvancılık konularında genel bilgiler aldığından Veterinerlerden bir adım önde olarak bu bakanlığın yükünü taşıyabilirler. Gördük ki İktisatçılar ve Veterinerler bakanlığı sırtlayamadılar. Her şeyden önce yeni bakan geçen hafta birifing almış ve ola ki o birifingde "mera amanejmanına gereken önem verilemedi o yüzden hayvancılık konusunda başarılı olamadık" dense inanın bu mera amenejmanı ne demek diye utancından bunu sorsa bir türlü sormasa bir türlü. Zaten yeni bakanımız bu bakanlığı da beklemiyormuş bunu çevresine de belli etmiş, bu doğruysa buda üzücü. Bu yüzdendir ki daha ilk günlerde mesleki terimlere Fransız kalınan Sağlık ve Tarım bakanları 1 yıl dalga geçilecek konumda olurlar ve bürokrat bakanı yanlış yönlendirir ve sonrası bu yüzden başarısızlıktır. Artık başkanlık sisteminde alt kadronun başarısızlığına tahammülü yoktur.