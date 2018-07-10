YENİ YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇTİK

Mevlüt Mürsel Uzun

24 Haziran’da yalpan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın %52.60 oy alarak seçilmesi Türk siyasi tarihimiz yönünden önemli bir gelişmelere sebep oldu. Pazartesi günü TBMM’de yemin edip resmen göreve başlaması için meclise gelişi esnasında AK Parti ve MHP’li milletvekilleri ayağa kalkdıkları halde HDP ile yoldaşları CHP ve İP’li milletvekillerinin ayağa kalkmaması Büyük Türk Milletinin iradesine karşı büyük bir saygısızlık olmuştur. Bu üç parti öyle zannediyorum Abdullah Öcalan meclise gelmiş olsa inanıyorum ki ayağa kalktıkları gibi bravo tezahüratıyla da alkış tutarlardı. Daha da vahim olanı HDP milletvekilleri İstiklal marşımızı okumamak için meclisin kapısında bekleyerek okunduktan sonra içeri girmeleriydi.

CHP sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı saygısızlık etmekle kalmadı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kürsüde yemin ederken milletvekilleri arkalarını dönerek edepsizce bir protesto da bulundular. Bu tepkinin nedeni malum PKK terör örgütüne karşı acımazız olması ve 6500 terör örgütünü etkisiz hale getirmiş olmasıdır. İşte Süleyman Soylu’nun HDP ve CHP nazarında suçu sadece budur.

24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye tarihi olarak yeni bir döneme girildi. Bakanlık sayısı 26’dan 16’ya indirildi.

Yeni yönetim sistemine geçerken Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlamak için Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazete’de yayınlandı. 703 Nolu KHK ile bazı bakanlıklar birleştirilerek sayısı 16’ya düşürüldü. Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı ile sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. İlim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirilerek yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi bakanlığı birleştirilerek yeni isme Ticaret Bakanlığı oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirilerek yeni isme Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Bakanlığı birleştirilerek yeni ismi Dışişleri Bakanlığı oldu. Yeni hükümetin oluşmasında en çok dikkat çeken husus Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın milli Savunma bakanı olarak atanmasıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesi dolayısıyla düzenlenen törene 50 ülkeden cumhurbaşkanı, başbakan ve temsilciler katılarak kutlamada bulundular.

Cumhurbaşkanı yemin ederek resmen göreve başladı. Türk siyasi tarihi için önemli olan bu günde yabancı devlet temsilcileri ile 6 bin davetli huzurunda yaptığı konuşmasında 95 yıllık cumhuriyeti ileriye taşımak için yeni yönetim sistemine geçildiğine vurgu yaptı.

“Seni Cumhurbaşkanı Yaptırmayacağız” diyen PKK terör örgütü destekçilerine rağmen Büyük Türk Milleti Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçerek Yeni Sistemle durmak yok yola devam kararı vermiştir…