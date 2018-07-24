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Yenimahalle Açık Hava Sinema Şenliği bu yıl Batıkent Ergazi Pazar Yerinden start verdi

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Yenimahalle Açık Hava Sinema Şenliği bu yıl Batıkent Ergazi Pazar Yerinden start verdi
Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Açık Hava Sinema Şenliği bu yıl Batıkent Ergazi Pazar Yerinden start verdi. Yaz akşamlarını keyfe dönüştüren etkinliğe yüzlerce Yenimahalleli katıldı.

Ergazi Pazar Yerinde kurulan alanda düzenlenen sinema gösteriminde yazarlığını ve yönetmenliğini Özhan Eren’in yaptığı “Son Mektup” filmi ilçe sakinleriyle perdede buluştu. 122 dakikalık filmde Tansel Öngel, Nesrin Cavadzade, Bülent Şakrak gibi usta oyuncular rol alıyor. Çanakkale Deniz Zaferi’ni anlatan “Son Mektup” harp günlerinde yazılan ve uzun yıllar sonra adresine ulaşan bir mektubun hikayesini anlatıyor. Savaşı ve savaşın acımasızlığını çarpıcı şekilde anlatan filmde, 1’inci Dünya Savaşı sırasında tayyareci Yüzbaşı Salih Ekrem ve hemşire Nihal arasındaki aşk hikayesine, sahiplenilen kimsesiz, küçük Fuat da şahit oluyor.

Yenimahalle sakinlerinin soluksuz izlediği “Son Mektup” seyirciden tam not aldı. Sıcak yaz gününün yorgunluğunu, açık hava sinemada kendilerine ikram edilen patlamış mısırları keyfiyle yiyerek atan ilçe sakinleri, aileleri ile birlikte hoş bir yaz akşamı yaşadı.

Sinema keyfi 6 Eylül’e kadar 20 merkezde sürecek

Ergazi Pazar yeri ile başlayan sinema gösterimleri Beştepe, Demet Kapalı Pazar Yeri, Aşık Veysel Parkı, Varlık Pazar Yeri, Mesa Pazar Yeri, Yahyalar, Susuz Pazar Yeri, Meydan AVM gibi ilçenin merkez noktalarında devam edecek. 6 Eylül de son bulacak olan etkinliklerde, Türk Sinemasının seçkin örnekleri perde alacak. Sinema gösterimlerinde “Yol Ayrımı” ve “Kardeşim Benim” filmleri de seyirci ile buluşacak.

Fethi Yaşar’dan vatandaşlara davet

Yenimahallelilerin yaz aylarında evlerinde kapalı kalmalarını önlemek, yaşadıkları ilçeden, mahalleden keyif almalarını sağlamak için çalıştıklarını  ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Her yıl yaz aylarında düzenlediğimiz açık hava sinema gösterimlerinde sinemayı vatandaşlarımızın ayağına getiriyoruz. Yenimahalleliler, yaz aylarında birlik ve beraberlik içerisinde, aileleriyle, komşularıyla beraber oluyor, evlerinde kapalı kalmıyorlar. Amacımız sağladığımız hizmetlerle vatandaşlarımızı huzur dolu bir ilçede yaşatmak” dedi.

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