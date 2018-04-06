Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 9 yıl boyunca hala devam eden projeleri basın toplantısıyla anlattı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bugüne kadar yapılmış ve hala devam eden projeleri basın toplantısıyla anlattı.

Ankara Konağı’nda gerçekleşen kahvaltılı toplantıya, Yenimahalle Belediyesi Başkanaı Fethi Yaşar ’ın yanı sıra CHP İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüregir ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Yeni dönem için yeşil ışık yaktı

Başkan Yaşar, 9 yıldır gece gündüz demeden çalıştıklarını ve aynı şevk ve azimle çalışmaya devam etmek istediklerine vurgu yaparak “Yenimahalle için hala yapacaklarımız var. Birlikteliğimiz daim olsun Yenimahalle” sözleriyle, yeni dönem için yeşil ışık yaktı.

Yenimahalle Belediyesi Başkanaı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden beri birlikte örnek projelere imza attık. Bizler vatandaşlara hizmet etmek için buradayız. Hep birlikte modern ve herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle'yi yaratmak için uğraş verdik. Birlikte el ele vererek başaramayacağımız hiçbir iş yok. Bizim yolumuz bir, aynı yolda başarıyla yürüyoruz. Partim beni tekrar aday gösterirse bir dönem daha Yenimahalle’ye hizmete hazırım. Benim sevdam cumhuriyettir, benim sevdam Yenimahalle’dir” dedi.

Yenimahalle Birlik’te güzel

Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işimiz yok diye konuşan Yenimahalle Belediyesi Başkanaı Fethi Yaşar, Yenimahalle’de ilk günden beri mali disiplin içinde sadece halk yararı olan işlere imza attık. Verilemeyecek hesabımız olmadı. Bugün de geride bıraktığımız 9 yılın başımız dik hesabını verdik. Yenimahalle Birlik’te güzel kalacak” diye konuştu.

Başarı dolu 9 yılını anlattı

Toplantıya göreve geldiği 2009 yılından bu yana Yenimahalle’ye yaptığı yatırımlardan bahsederek devam eden Yaşar, “9 yıldır Belediye Başkanlığı yapıyorum. Halka hizmet ediyorum. 2 şeye çok önem verdik. Birincisi ayrıştırmadık, dinine, diline, ırkına, mezhebine bakmadık, bana oy verdi vermedi demedik, her vatandaşımıza eşit davrandık, her mahallemize eşit hizmet götürmeye gayret ettik. İkincisi ise belediyemizin parasını, vergilerinizi verimli kullandık. Şuan Yenimahalle, Ankara’nın gözde ilçelerinden biri haline geldi. Yenimahalle’yi otel konumundan çıkardık. Bu sadece benim değil hepimizin başarısı. Kültür Merkezlerimizden spor tesislerimize, havuzlarımızdan kurs merkezilerimize, konukevimizden modern pazarlarımıza kadar her şey bizim gururumuz. Birlikte ortaya çıkardığımız eserlerimiz. Bugün Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Ankara’nın en donanımlı merkezi. Batıkent Meydan AVM vatandaşlarımız için hem alışveriş yapabilecekleri hem de kafeleriyle arkadaşlarıyla, aileleriyle vakit geçirebilecekleri bir yapı. Onun dışında saymakla bitiremeyeceğimiz dev yatırımlarımız var. Örneğin Kanser hastaları ve yakınlarını ağırladığımız Zübeyde Hanım Konukevi bugün toplamda 88 bin 821 kişiyi ağırladı” dedi.

Yenimahalle ilklerin belediyesi

Başkan Yaşar, Yenimahalle Belediyesi’nin Ankara ve Türkiye’de ilk kez hayata geçen projelere imza attığına dikkat çekti. Yaşar, “İnsan onuruna yakışır yardımlaşmanın kartı olan YeniKart’ı, ekonomiye can vermek ve hemşerilik bilincini canlandırmak için uygulamaya soktuğumuz HalkKart’ı ilk kez biz hayata geçirdik. İhtiyaç olduğunu gördüğümüz için camii de yapan cemevi de yapan ilk belediyeyiz. Türkiye’nin hiçbir ilçesinde 4 tane yüzme havuzu olan belediye yok. Biz, kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden, birlik ve kardeşlik içinde yaşamak isteyenlerin şehri olmayı hedefledik. Bunu da büyük ölçüde başardık” dedi.

Ankara’nın belediye başkanı herkesi kucaklamalı

Gazetecilerin Ankara Büyükşehir Başkanı nasıl olmalı tarif eder misiniz sorusu üzerine Yaşar, “Yerel seçimlere 1 yıl gibi bir süre var. Hem uzun hem kısa bir süre. Ancak halkın iradesi nasıl yansırsa yansısın. Büyükşehir belediye başkanı herkesi kucaklamalı, herkesin başkanı olmalı. Kendi partisinden olsun olmasın halk iradesine saygılı, demokrasiyi içselleştirmiş olmalı. Bütün belediye başkanları ile diyalog kurup ilçelerine yaptıkları çalışmalarda destek olmalı. Ankara’yı tanımalı, sorunlarını, eksiklerini bilmeli. Ben 9 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, büyükşehir belediye başkanı bir kez bizimle oturup ne yapalım Yenimahalle için demedi. Bizi toplamadı” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanılğı adaylığı için adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine de Yaşar, “Ben hiçbir göreve kendim talip olmadım. Bulunduğum yerde görevimi en iyi şekilde yapmayı amaçladım. Bunu da büyük ölçüde başardığımızı sokakta görüyorum. 2009 seçimlerinde de 2014 seçimlerinde de partim bana görev senin çalış dedi çalıştım. Ben Yenimahalle sevdalısıyım. 54 yıl Yenimahalle’de yaşadım. Her sokağını, caddesini bilirim. Her sokağında beni buyur edecek bir tanıdığım vardır. Adayımız kim olursa olsun Ankara için hayırlı olsun, Ankara güzel olsun” dedi.